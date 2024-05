Al via la 21esima coppa Città di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 10 maggio 2024 – 180 partenti provenienti da tutta Italia ma anche dalla Spagna, dal Regno Unito e addirittura dal Messico.

Lo annuncia il comunicato organizzatore della 21° edizione dell’evento sportivo denominato “Coppa Città di Castiglion Fiorentino”, Elite e Under 23 classe 1.12 Memorial Celso Lauri, Zelindo Cappioli – Romano Marchesini.

Ancora un fine settimana, quindi, contrassegnato dallo sport ad alti livelli e di respiro internazionale. L’appuntamento è per sabato 11 maggio con partenza, ore 12.50 da Piazzale Garibaldi. La gara ciclistica dilettanti Elite-Under 23 valevole anche per il Trofeo Menci, 24° edizione, e per il Trofeo Daniele Bennati, 22° edizione.

Sono previsti 12 giri e un nuovo percorso “che regalerà ancora tante emozioni” – spiega Enzo Amantini – Direttore di Corsa Internazionale - “vista anche la voltata finale lungo viale Bartolomeo della Gatta”. Questo nuovo appuntamento, organizzato dall’Associazione “Ciclistica Castiglionese”, dai “Ciclisti Castiglionesi” e dal Fans Club “Daniele Bennati”, richiama ogni anno tantissimi sportivi segno che la manifestazione si è ritagliata un posto di tutto rispetto nel panorama delle manifestazioni ciclistiche di livello.

Infatti, sabato saranno presenti anche le telecamere di RAI Sport che trasmetterà un reportage mercoledì 15 maggio nella consueta trasmissione sportiva dedicata al mondo del ciclismo. “Ci fa molto piacere ricordare, insieme agli altri, anche il nome di nostro fratello. Ha dedicato una vita al ciclismo e ai giovani.

Sarebbe stato contento vedere tanti giovani sfilare per le strade di Castiglion Fiorentino” afferma anche a nome della sorella, Moreno Marchesini. “Ringrazio tutte le persone che a vario titolo hanno contributo alla realizzazione dell’evento, un particolare ringraziamento alle forze dell’ordine per la loro disponibilità, e un pensiero particolare va alle varie famiglie a cui sono dedicati i Trofei” afferma Enzo Amantini, Direttore di Corsa Internazionale. –

“In particolare ringrazio la famiglia Bennati per aver voluto inserire il Trofeo Daniele Bennati nella nostra competizione. Rinnovo l’appuntamento per sabato e formulo un ‘in bocca al lupo’ a tutti i ciclisti”. Per permettere il regolare svolgimento della gara ciclistica sono state introdotte temporanee modifiche alla viabilità.

Dalle 6 alle 18 la circolazione veicolare verrà sospesa o interdetta al momento del passaggio della gara ciclistica. Le limitazioni al traffico saranno rese noti da appositi segnali stradali.

In particolare:

Dalle 6 alle 18 (e comunque fino a cessate esigenze) è istituito divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade via Val di Chio (Piazzale stadio), eccetto mezzi dell’organizzazione della manifestazione;

Dalle 6 alle 18 (e comunque fino a cessate esigenze) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, in ambo i lati, nelle seguenti strade:

- Via Bartolomeo della Gatta (anche fuori carreggiata)

- Via Contessa Agnese Cesaroni Venanzi

- Via della Crocina

- Piazzale Garibaldi, lato cipressi

- Strada comunale di Pieve di Chio (dal civico 54/C al civico 55)

Nella fascia oraria 12:30 – 18:00 la circolazione veicolare verrà sospesa o interdetta al momento del passaggio dei ciclisti anticipati dal veicolo recante cartello mobile “INIZIO GARA CICLISTICA” e seguiti da quello di “FINE GARA CICLISTICA”.

Elenco strade interessate dalla gara ciclistica:

PIAZZA GARIBALDI, VIA TRENTO, VIA BARTOLOMEO DELLA GATTA, VIA VAL DI CHIO, VIA

CONTESSA CESARONI VENANZI, VIA DELLA CASINA, STRADA COMUNALE PIEVE DI CHIO, SP39 VALLE DEL NESTORE, VIA DEGLI ZOCCOLANTI, VIA MADONNA DEL BAGNO, VIA DELLA CROCINA.