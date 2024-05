Schianto nella notte sulla statale 73: donna ferita

Arezzo, 16 maggio 2024 - Schianto ieri sera lungo la statale 73 all'altezza del distributore di San Marco. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, la centrale operativa di Arezzo del 118 è intervenuta alle 22 circa per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una sola automobile.

Nella vettura che è finita fuori strada c'era una 60enne che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale San Donato per lesioni. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Arezzo, la Misericordia di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente