Incidente sul lavoro a Sestino, grave 59enne

Sestino (Arezzo), 29 novembre 2023 - Un infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina intorno alle ore 8 nel comune di Sestino, in località Pievo. È rimasto ferito un uomo di 59 anni, che è stato trasportato in codice 3 all'ospedale delle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 della Asl Toscana Sud Est con l'ambulanza della Misericordia di Sestino e l'ambulanza di Sasso Corvaro. Presenti sul posto dell’incidente le forze dell'ordine e i tecnici della Prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl nella ditta, per gli accertamenti di rito sulle cause che hanno portato al verificarsi dell’incidente.

