In Toscana arrivano le barelle 'bariatriche' per i pazienti obesi

Firenze, 24 luglio 2023 - In Toscana arrivano le barelle bariatriche destinate ai pazienti obesi. Un investimento della Asl Toscana sud est di oltre 140mila euro per dotare di attrezzature adeguate al trasporto di pazienti obesi i mezzi dell'emergenza/urgenza che ogni giorno operano nel territorio.

Alla presenza del direttore del Dipartimento di Emergenza-urgenza Massimo Mandò, del direttore sanitario Simona Dei e dei rappresentanti delle Misericordie di tutte la province sono state consegnate sette barelle bariatriche.

Le Centrali operative 118 di Arezzo e di Siena-Grosseto sono state le prime a intraprendere un percorso strutturato e innovativo per la gestione del paziente affetto da obesità affinché le Associazioni di volontariato del territorio potessero essere dotate di queste barelle che consentono il trasporto primario e secondario del paziente obeso e grande obeso in tutta sicurezza fino alla gestione dello stesso in Pronto Soccorso.

Le sette barelle sono state installate nelle ambulanze delle Misericordie di Arezzo, Castelfranco di Sopra, Abbadia San Salvatore, Grosseto e Roccastrada (Siena), nonché nei mezzi delle Croci Rosse di Arezzo e di Grosseto.

Non è solo il trasporto in sicurezza dei pazienti obesi a motivare questo investimento: le nuove barelle «sono elementi importanti perché proteggono il paziente e la sua dignità, ma anche gli operatori sanitari che spesso devono intervenire in situazioni complesse ed in spazi stretti», spiega la direttrice sanitaria dell’Asl, Simona Dei, che parla di «sicurezza» dei soccorritori. «Tante volte non ci pensiamo – le fa eco Massimo Mandò, responsabile aziendale del 118 – ma esistono problematiche anche complesse legate al trasporto di pazienti obesi. Trasporto che, soprattutto in caso di urgenza, deve avvenire in tempi rapidi e in sicurezza. Le nuove barelle sono strumenti in grado di essere utilizzati sia in emergenza che in ambiente ospedaliero».

Maurizio Costanzo