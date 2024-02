Una giornata per scoprire la chitarra con Proxima Music

Arezzo, 13 febbraio 2024 – Una giornata dedicata alla chitarra acustica, classica e fingerstyle con Proxima Music.

L’appuntamento è in programma martedì 20 febbraio quando la scuola di musica aretina in via Severi sarà sede di un pomeriggio a porte aperte dove verranno proposte lezioni gratuite tenute dal maestro Pier Francesco Manneschi per vivere un primo avvicinamento al mondo delle sette note.

La volontà di Proxima Music è di sviluppare l’educazione musicale sul territorio cittadino attraverso la previsione di iniziative tematiche dedicate ai singoli strumenti, offrendo ad aspiranti allievi di tutte le età l’opportunità di misurarsi anche in nuovi corsi quali il fingerstyle, cioè l’arte di suonare la chitarra toccando le corde direttamente con le dita.

Manneschi vanta un’esperienza decennale nella didattica della chitarra classica e moderna che, dopo un percorso di formazione con maestri e in stage di spessore internazionale, ha trovato espressione soprattutto nell’insegnamento all’Istituto di Musica di Montepulciano dove è anche coordinatore dell’orchestra Little Fingers Guitar Club.

Questo docente ha recentemente avviato una collaborazione con Proxima Music dove è andato ad affiancarsi a Fabio Roveri e Maria Tellini per proporre una didattica a tutti i livelli con corsi che spaziano tra i vari stili della musica leggera e tra i repertori tradizionali del blues, bluegrass, pop e rock.

Una particolare attenzione sarà orientata proprio verso la novità del fingerstyle per sviluppare la tecnica, la creatività e la musicalità del suonare senza plettro, privilegiando la componente acustica e un più diretto rapporto con lo strumento.

Le lezioni di Manneschi saranno rivolte ad allievi alle prime note o a chitarristi già esperti che avranno l’occasione di vivere una giornata di prova in cui conoscere il docente, la didattica e lo stile.

Per prenotare la propria lezione è necessario inviare una mail a [email protected] , mentre per ottenere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy .