Un concerto dedicato all’ultima opera di Mozart nel cuore di Poppi

Arezzo, 24 aprile 2024 – Cori, solisti, orchestre e scuole di musica uniscono voci e strumenti per un omaggio a Mozart. L’appuntamento è fissato per le 17 di domenica 28 aprile quando la badia di San Fedele a Poppi ospiterà il concerto “Requiem K 626 in Re Minore” che, a ingresso libero e gratuito, permetterà di scoprire e di ascoltare l’ultima opera incompiuta del celebre compositore austriaco.

L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dall’Associazione Corale Symphonia di Pratovecchio Stia, farà affidamento sul coinvolgimento e sulla sinergia di enti, associazioni e club casentinesi che hanno collaborato per dar vita a una grande rappresentazione volta a promuovere la fruizione di uno dei massimi capolavori della musica classica.

Il concerto vedrà per protagonisti il coro di voci miste Symphonia diretto da Gaia Matteini insieme alla Corale Musikè e all’Ensemble Orchestrale Musikè di Roma diretta da Luca Ceccarelli, al coro Clara Harmonia di Poggibonsi diretto da Tanja Kustrin e all’Insieme Vocale Accordion di Bibbiena diretto da Paolo Santini, poi saranno presenti come solisti il soprano Gaia Matteini, il mezzosoprano Simona Braida, il tenore Federico Pistolesi e il basso Marco Bredemeier.

Un ulteriore contributo all’orchestra arriverà da una rappresentanza della scuola di musica Musicaint di Stia con la partecipazione di Walter Donati al clarinetto e di altri cantori amici dell’associazione corale che arricchiranno il pomeriggio con le loro voci.

Il “Requiem K 626 in Re minore” nasce dalla volontà di proporre nel cuore del Casentino un progetto già organizzato nell’aprile del 2023 dall’Associazione Musikè che, nella chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli a Roma, aveva offerto un momento di inclusione culturale e formativa tra giovani musicisti, maestri e artisti a cui aveva partecipato anche il coro Symphonia.

Questa associazione corale si è dunque attivata per ripetere l’esperienza anche sul proprio territorio con l’impegno di un team tutto al femminile animato dall’entusiasmo della presidente Gabriella Tommasi, della vicepresidente Antonella Bandini e del segretario Patrizia Rossi che, coadiuvate da Gaia Matteini, troverà il proprio cuore proprio nel grande concerto del 28 aprile.

La badia di San Fedele a Poppi si appresta così a diventare il suggestivo scenario di un’opera dal forte impatto emotivo che permetterà di assistere nella vallata casentinese a un evento musicale unico, concretizzando un progetto inclusivo che consoliderà un vero e proprio gemellaggio musicale tra tante diverse realtà.