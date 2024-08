Un monumento dedicato alla donna crocerossina nel borgo di Marcena

Arezzo, 27 agosto 2024 – Un monumento dedicato alla donna crocerossina arricchirà il borgo di Marcena. L’opera sarà realizzata dall’artista Alessandro Marrone e sarà inaugurata domenica 22 settembre in occasione della quarta edizione di “Marcenando - L’arte camminando”, il progetto volto a creare una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto diffusa tra i vicoli e le campagne del piccolo paese alle porte di Arezzo.

Questo evento, anno dopo anno, trova il coinvolgimento di numerosi artisti locali che donano le loro creazioni pittoriche o scultoree che vengono installate a Marcena per andare costantemente ad arricchire un’esposizione open-air permanente, liberamente fruibile da ogni cittadino.

Il percorso artistico prevede anche spazi dedicati alla memoria dei caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale all’interno dell’oliveta denominata Campo Memento dove, nel 2023, è stato posto un monumento commemorativo dei bersaglieri in bicicletta e dove ora andrà ad aggiungersi quello in onore della donna crocerossina che sarà rappresentata in soccorso a un milite ferito.

La volontà è di ringraziare e celebrare una figura che, durante i conflitti, ha avuto un ruolo fondamentale all’interno di ospedali militari e ospedali da campo per rispondere ai bisogni di cura e per alleviare le sofferenze dei soldati, ponendo un’opera unica nel panorama nazionale firmata da uno dei più stimati e conosciuti artisti del territorio che verrà inaugurata alla presenza delle autorità e della stessa Croce Rossa di Arezzo.

Un’ulteriore novità di “Marcenando” sarà rappresentata dall’avvio del progetto di traduzione in braille delle presentazioni di tutte le centoventisei opere diffuse sul territorio di Marcena da parte dell’Unione Ciechi di Arezzo per rendere accessibile e comprensibile il percorso anche ai non vedenti.

La giornata del 22 settembre, inoltre, proporrà camminate artistiche, presentazioni di libri, laboratori per bambini e mostre di reperti bellici della Seconda Guerra Mondiale, con il coinvolgimento di enti e associazioni del territorio. «Il conto alla rovescia è iniziato - commenta Barbara Lapini, presidente dell’associazione Marcenando, - con le emozioni e l’entusiasmo di arricchire il nostro paese con ancora più arte e ancora più bellezza.

Questa iniziativa è stata ideata dagli stessi abitanti di Marcena con l’intenzione di fare comunità, valorizzare il territorio e promuovere artisti di ogni levatura attraverso le loro opere posizionate nel borgo e nelle campagne limitrofe, realizzando un percorso gratuito fruibile per tutte le età e in tutti i periodi dell’anno».