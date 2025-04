Ultimo appuntamento con Psychè, per affrontare il conflitto con lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Nardone

Arezzo, 8 aprile 2025 – Venerdì 11 aprile ad Arezzo l’ultimo appuntamento con Psychè, la rassegna dedicata alle scienze della mente promossa dalla Biblioteca Città di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo e Fraternita dei Laici.

Appuntamento alle 18.30 al Teatro Pietro Aretino (via Bicchieraia 26) con lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Nardone, formato alla Scuola di Palo Alto, in California, e cofondatore con Paul Watzlawick del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, che insieme allo psicologo Stefano Baroni racconterà il suo ultimo libro “L’arte della negoziazione” (Ponte alle Grazie).

Non c’è ambito della nostra vita che non richieda confronti, dibattiti, trattative. Uno dei valori fondamentali degli esseri umani è la capacità di venirsi incontro: la nostra intera società si basa sulla possibilità di discutere e di accordarsi. La negoziazione è quindi uno strumento essenziale per vivere insieme in armonia, lavorare proficuamente per un obiettivo comune, amare, prosperare.

Allo stesso tempo, però, questa prerogativa dell’evoluzione umana non si manifesta sempre in modo naturale, e spesso sembra che il conflitto sia più frequente della cooperazione. Si può pensare a un contrasto tra partner; a una situazione di tensione tra nazioni che potrebbe sfociare in un conflitto; a una sfida politica, una disputa legale o commerciale; a una lite condominiale.

Per fortuna la parola è a disposizione di tutti, è democratica, gratuita, pacifista. Giorgio Nardone e Stefano Bartoli insegnano come usarla nel modo migliore per affrontare ogni tipo di trattativa, non sprecare inutili energie e vivere sereni (ingresso gratuito).