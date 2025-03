Uci, “La Città Proibita” protagonista della Giornata internazionale della donna

Arezzo, 5 marzo 2025 – Il cinema ha dato vita a personaggi femminili straordinari, che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo, storie di coraggio, ambizione e determinazione raccontate da film dedicati a donne straordinarie.

A questa galleria di figure femminili memorabili si aggiunge ora Mei, la protagonista del nuovo film di Gabriele Mainetti, La Città Proibita, pronta a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Il film, che verrà proiettato l’8 marzo in anteprima negli UCI Cinemas, racconta la storia di una misteriosa ragazza cinese, arrivata a Roma in cerca della sorella scomparsa.

Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.

Il film è interpretato da Enrico Borello, Yaxi Liu, con Marco Giallini e Sabrina Ferilli, Chunyu Shanshan e con la partecipazione di Luca Zingaretti La Città Proibita, una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle, PiperFilm e Goon Films in arrivo nelle sale il 13 marzo distribuito da PiperFilm, sarà proiettato in anteprima l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna alle 19:30 all’UCI Arezzo.