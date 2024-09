“Terre in festival”, la chiusura con un weekend ricco di appuntamenti

Arezzo, 17 settembre 2024 – Terre in Festival è il festival di teatro diffuso per la Valtiberina organizzato da Laboratori Permanenti nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda e San Giustino (PG), ha preso il via lo scorso 9 agosto e adesso arriva a conclusione con un weekend ricco di appuntamenti.

Il 18 settembre torna il consueto appuntamento con l’Opera al Castello di Sorci di Anghiari con GIANNI SCHICCHI, UNICA OPERA BUFFA DI GIACOMO PUCCINI una conferenza spettacolo di e con Michele Casini che narrerà genesi, trama e caratteristiche musicali e teatrali dell’opera, corredate da filmati tratti da celebri allestimenti realizzati nei più importanti teatri lirici del mondo. (In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Castello di Sorci).

Per l’occasione In giro per Terre In Festival porta alla scoperta del tracciato della vecchia ferrovia Arezzo/Fossato di Vico e della campagna che si affaccia sulla Valle del Sovara; una passeggiata relax per scoprire la campagna di Anghiari.

Giovedì 19 settembre alle 19 all’Anfiteatro Campaccio torna il consueto appuntamento con LA PAGINA PIU’ BELLA DEL MONDO in collaborazione con Libreria del Frattempo e Centro Studi Musicali Valtiberina con letture di Grazia Giulia Lettieri e Stefania Gregori, in collaborazione con Libreria del Frattempo e Centro Studi Musicali Valtiberina Partecipe del “patto per la lettura” del Comune di Sansepolcro, Laboratori Permanenti continua in questa occasione la sua azione di promozione della lettura collettiva dedicata questa volta alla letteratura sudamericana.

Aprono l'incontro i partecipanti al corso di lettura Ad alta voce che presentano il racconto Il narratore di Jairo Anibal Niño con musica dal vivo; a seguire microfoni aperti per il pubblico che è invitato a leggere e condividere pagine di autori sudamericani a propria scelta. (In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella nostra sala interna di Campaccio).

Il giorno successivo, 20 settembre alle 21 all’Auditorium S. Chiara di Sansepolcro va in scena HEDY LAMARR, LE DONNE TRA GENIO E BELLEZZA, una produzione Seven Cults (Roma), su testo di Barbara Alesse, con Maddalena Emanuela Rizzi, scene e costumi di Tiziano Fario per la regia Filippo d’Alessio.

Lo spettacolo parla della vita di Hedy Lamarr: da moglie prigioniera a diva di Hollywood, fino al riconoscimento per i suoi meriti scientifici (da una sua invenzione fu sviluppata la tecnologia che ha portato alla nascita del wifi). Tutto raccontato in uno studio televisivo, quello dell’Oprah Winfrey Show! Dove però, manca la presentatrice… sarà Becky, l’assistente di studio, a evitare la catastrofe improvvisandosi conduttrice…

Una donna incredibile raccontata da un’altra donna, a cui nessuno riconosce niente di speciale, ma che invece saprà rivendicare il suo spazio e tirare fuori la diva che c’è in lei. Sabato 21 settembre Terre in Festival arriva a conclusione, alle ore 21.00 al Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano va in scena LA CAMERIERA DI PUCCINI una produzione Teatri d’Imbarco (Firenze), con Beatrice Visibelli e Giovanni Esposito, con Eugenio Milazzo pianoforte e Noemi Umani soprano; i costumi sono di Cristian Garbo, organizzazione di Cristian Palmi, testo e regia di Nicola Zavagli.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con PieveClassica Un viaggio nel mondo poetico e musicale del grande Puccini, alternando al racconto l’esecuzione di cinque tra le più̀ celebri romanze. Torre del Lago, villa di Puccini, 1908: arriva un giovane giornalista per intervistare il Maestro. Viene accolto in malo modo da Marianna, la cameriera di casa; lo invita ad aspettare il ritorno del Maestro.

Tra i due cresce una sorta di intimità̀ che porterà̀ Marianna a raccontare. E così, grazie alla simpatica cameriera e alla sua bella lingua toscana, si andrà̀ a conoscere Giacomo Puccini: dall’emozionanti storie delle sue opere alle pieghe più̀ intime della sua vita.