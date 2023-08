“Terre in festival 2023”, ultima settimana di programmazione

Arezzo, 28 agosto 2023 – Terre in Festival 2023, il festival di teatro diffuso promosso da Laboratori Permanenti che si svolge a Sansepolcro e nei comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sestino, Caprese Michelangelo e Anghiari, si avvia verso la chiusura proponendo gli ultimi appuntamenti in Valtiberina.

Anche in questa edizione del festival torna il consueto appuntamento con LA PAGINA PIÚ BELLA DEL MONDO il 30 agosto ore 18.30 all’Anfiteatro Campaccio, quest'anno dedicata alla letteratura giapponese.

Si prosegue con un altro debutto in prima nazionale il 31 agosto ore 21.00 al Teatro Alla Misericordia in scena AL DI LÀ DI OGNI LOGICA e RAGIONEVOLEZZA Alla vita, all’Amore, all’Arte dedicato a Lea Vergine ed Enzo Mari.

Anche quest’anno appuntamento con la comicità in Piazza Plinio Pellegrini a Pieve Santo Stefano il giorno 1 settembre alle ore 21.00 con lo spettacolo I MARZIANI, una produzione Teatri D’Imbarco con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci e la regia di Nicola Zavagli Si prosegue con un altro appuntamento in prima nazionale APERITIVO VIRTUALE, in scena sabato 2 settembre alle 21 all’Anfiteatro Campaccio.

Infine, domenica 3 settembre alle ore 21.00 al Teatro Alla Misericordia con in scena IL MALATO IMMAGINARIO da Molière, una produzione Catalyst con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini e le musiche eseguite dal vivo Gabriele Savarese.