Sul palco di piazza Masaccio sono attesi Simone Cristicchi e Amara

Arezzo, 23 agosto 2024 – Si avvicina il giorno di Simone Cristicchi e Amara, attesi in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno per il loro concerto mistico per Battiato “Torneremo ancora”.

Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario nel tempo in cui viviamo. Lunedì 26 agosto alle 21,30 i due artisti Simone Cristicchi e Amara si renderanno interpreti, con grazia e rispetto, dei messaggi spirituali che hanno reso immortale l’opera del maestro Franco Battiato.

Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Pochi sono gli artisti come Franco Battiato, capaci con le loro opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima.

Pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario della musica, ha lasciato un patrimonio inestimabile, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale L’ombra della Luce alla struggente La cura, passando per E ti vengo a cercare fino a Torneremo ancora, il suo ultimo brano inciso e non a caso il titolo scelto per il concerto.

Sul palco, accompagnano i due artisti il maestro Valter Sivilotti al piano e i solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone (Lucia Clonfero, Igor Dario, Alan Dario, U.T. Gandhi, Franca Drioli). Alternano l’esecuzione dei pezzi alcune letture tratte dai maestri che hanno influenzato il pensiero di Battiato: Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jager e il teologo Guidalberto Bormolini. I biglietti (17 euro posto unico, 15 euro soci Coop e 14 euro on line) sono ancora acquistati (fino a esaurimento) alla Pro Loco in piazza Cavour, alla Materiali sonori in via 3 novembre e on line. La biglietteria in piazza Masaccio sarà aperta anche il giorno dello spettacolo a partire dalle 19.