Si conclude la stagione 2024/25 del teatro comunale Mario Spina

Arezzo, 10 aprie 2025 – Si è conclusa mercoledì sera, 9 aprile, con lo spettacolo che ha visto protagonista Veronica Pivetti, la stagione 2024/25 del Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino.

In questi 5 anni l’Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt, diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci, ha traghettato il teatro di Castiglion Fiorentino dal periodo post-pandemico a oggi, gestendo e curando artisticamente lo stabile teatrale.

Sono state 5 stagioni di spettacoli e progetti di rilevante spessore culturale: un mandato che è iniziato a pandemia non ancora conclusa, con la prima stagione realizzata nella primavera 2021.

Sono stati programmati: 45 spettacoli, tra teatro, circo contemporaneo, danza, teatro ragazzi, concerti, 8 progetti di residenza creativa con 8 prove aperte al pubblico; un evento speciale - l’incontro nazionale delle residenze artistiche, in collaborazione con Regione Toscana, che ha portato a Castiglion Fiorentino 200 operatori del settore da tutta Italia - e 2 progetti per la comunità, entrambi supportati dal Ministero della Cultura, Risonanze (Extra)Ordinarie, che ha coinvolto il Liceo “Giovanni da Castiglione” sulla lettura ad alta voce, e Rinascimento multimediale, dell’artista visivo Luigi Presicce, a cura di Pietro Gaglianò, che ha coinvolto numerosi artigiani locali. “Prima di tutto - dichiarano i direttori di CapoTrave/Kilowatt Lucia Franchi e Luca Ricci - vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino per la straordinaria opportunità che ci ha offerto e per il costante spirito collaborativo con cui ha lavorato insieme a noi.

Sono stati indispensabili anche il supporto economico e di fiducia di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nonché di alcuni sponsor locali e regionali che hanno creduto nella nostra azione.

In questi 5 anni abbiamo lavorato per costruire un modello relazionale sempre più attivo con il territorio, con gli operatori sociali, con gli adolescenti, con i bambini e le famiglie, con le scuole. Questo percorso ha avuto nelle 5 stagioni teatrali i momenti di maggiore visibilità, ma soprattutto ha incluso un lavorio sotterraneo meno evidente, ma essenziale per creare comunità”.

Tra le compagnie artistiche, le artiste e gli artisti ospiti dal 2021 a oggi, ci sono: Lodo Guenzi - Nicola Borghesi, Francesca Reggiani, Chiara Francini, Elio Germano in un progetto in VR, Donatella Finocchiaro, Valentina Lodovini, Isabella Ragonese, Lucrezia Lante della Rovere, CapoTrave, Kanterstrasse, Teatro Perdavvero, Tedacà, ErosAntEros, Lorenzo Morandini, Bartolini Baronio, Madame Rebiné, Irene Russolillo, Unterwasser, Omar Giorgio Makhloufi, Roberto De Sarno, I Bugiardini, Stivalaccio Teatro, Serena Balivo - Damiano Dammaco - Roberto Latini, Marco Baliani, Giorgio Colangeli, Antonella Attili, Mariano Rigillo, Carmentalia, La Filostoccola, Ornella Muti, Edoardo Bennato, Tricarico, Pupo, Attesti - Bozorius - Cucchi, Gene Gnocchi, Eva Robin’s - Teatri di Vita, Francesco Montanari, Pino Strabioli, Michele Schiano di Cola - Teatri di Bari, Nicola Rignanese - Roberto Galano, Teatro Necessario, Dekru, Fontemaggiore, Nata Teatro, Roberto Valerio - Alessandro Averone, Teatro Koreja, Matthias Martelli, Andrea Zorzi - Teatri d’ Imbarco, Alessandro Benvenuti, Veronica Pivetti.