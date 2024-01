Scoperta del territorio e cabaret tornano a unirsi in “Borghi Diversi”

Arezzo, 22 gennaio 2024 – La scoperta del territorio e la leggerezza del cabaret tornano a unirsi nella seconda edizione di “Borghi Diversi”.

La rassegna di corti cinematografici, promossa dall’associazione culturale Noidellescarpediverse e da Blond Dans l’Art con il patrocinio del GAL - Consorzio Appennino Aretino, si svilupperà attraverso nove puntate caratterizzate da una combinazione tra comicità e informazione che accompagneranno alla conoscenza delle bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche della provincia di Arezzo e delle province limitrofe.

I filmati verranno postati con cadenza settimanale ogni sabato, dalle 13.00, a partire dal 27 gennaio sul canale YouTube e sulla pagina Facebook Noidellescarpediverse.

«La volontà - spiega Alan Bigiarini, ideatore e curatore del progetto, - è di raccontare la bellezza e la ricchezza diffuse sul territorio attraverso la chiave di lettura del cabaret, facendo affidamento sul coinvolgimento di comici, artisti e divulgatori culturali.

Ogni corto proporrà un approccio informativo multidisciplinare con un’innovativa modalità per valorizzare luoghi e borghi meno conosciuti del centro Italia».

La prima edizione di “Borghi Diversi” era stata dedicata esclusivamente al Casentino, mentre la novità della seconda edizione è rappresentata dall’estensione dei territori coinvolti. Il viaggio proposto accompagnerà alle Balze e al castello di Cennina in Valdarno, per poi spaziare nelle vicine province di Firenze con l’abbazia di Vallombrosa e di Forlì Cesena per presentare il Lago di Poggio Baldi, il vulcano più piccolo d’Italia sul monte Busca e il castello di Corniolino, fino a raccontare il Casentino con le tappe a Marcena, Castel Castagnaio e Badia Prataglia.

Ogni corto è stato prodotto con il montaggio audio-video del cartoonist e graphic designer Matteo Mazzanti e porterà alla scoperta di borghi e castelli attraverso un taglio simpatico e irriverente dove la divulgazione turistica, culturale e gastronomica verrà alleggerita dalla presenza di intermezzi comici.

I filmati saranno scanditi dalla voce narrante di Alan Bigiarini che incontrerà una serie di personaggi comici interpretati da Samuele Boncompagni, Lenny Graziani e Riccardo Valeriani dell’associazione Noidellescarpediverse, poi le diverse puntate verranno arricchite dalle incursioni degli attori Alberto Marioni, Andrea Vitali, Giuseppe Maziotti e Alice Fognani, dei TikToker Giuliano Cadar (in arte Pitiq), Lorenzo Panoni e Luca Fani, degli artisti Sara Lovari e Ronnie Brogi, del musicista Alessandro Bargiacchi e dell’escursionista Lorenzo Basagni, con la partecipazione straordinaria dei comici Massimiliano Galligani e Mauro Busti.

Le riprese sono state effettuate da Claudio Barolo e Leonardo Pironi, con un contributo aereo del paracadutista Luigi Matteini. «La prima edizione di “Borghi Diversi” ha ricevuto numerosi apprezzamenti - continua Bigiarini, - motivando a rinnovare un format che può essere esportato in ogni territorio e posto anche al servizio della promozione condotta a livello locale da pro loco, enti e associazioni».