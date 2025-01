Rotary club: Concerto di Inizio Anno in favore della Caritas diocesana

Arezzo, 4 gennaio 2025 – Il tradizionale “Concerto di Inizio Anno”, organizzato dai Rotary Club Arezzo e Arezzo Est, insieme ai Rotary club dell’Area Etruria e ai due Club Inner Wheel di Arezzo, ha aperto la seconda parte di attività di questa annata per i Club del territorio.

L’evento musicale si è tenuto ieri, venerdì 3 gennaio nel tardo pomeriggio, come ormai tradizione all’interno di una sede suggestiva e significativa come Santa Maria della Pieve, nel centro storico di Arezzo, assolutamente gremita di centinaia di soci rotariani e di ospiti.

Dopo il saluto di don Alvaro, di don Fabrizio Vantini, direttore Caritas Diocesana e delle autorità presenti - tra cui il prefetto di Arezzo, Clemente di Nuzzo e il vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti - le musiche suonate dalla band OIDA Wind Ensemble, che hanno ottenuto un notevole gradimento dalla platea degli spettatori.

Come ha spiegato Giovanni Linoli, presidente del Rotary Club Arezzo a nome di tutti i Club presenti: “Questa serata era in collaborazione con la Caritas Diocesana, l’ingresso al concerto è stato ad offerta libera, e il ricavato dell’evento è stato destinato all’acquisto di prodotti di prima necessità su indicazione Caritas stessa, per aiutare le persone bisognose della nostra Provincia, in pieno spirito rotariano”.