Rizzo, Ceccarelli, Affinati, gli omaggi a Giorgio Vasari e il gran finale con Covatta. Il Passioni Festival accende l’estate aretina

Arezzo, 17 giugno 2024 – Cultura, arte, libri e grandi ospiti. L’estate aretina si accende con il Passioni Festival. La kermesse ideata da Marco Meacci - arrivata quest’anno alla sua dodicesima edizione - è in programma ad Arezzo nei giorni 26, 27, 28, 29 giugno e 4 luglio e gode del patrocinio della Fondazione Guido d'Arezzo. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

L'apertura del Festival, mercoledì 26 giugno, è dedicata a Giorgio Vasari, genio aretino del Rinascimento, del quale quest'anno ricorre il 450° anniversario della morte. Mercoledì 26 giugno, alle ore 18:00 nella splendida location di Casa Vasari ad Arezzo, Stefano Pasquini terrà una conferenza dal titolo “Giorgio Vasari ministro della cultura del Granducato di Toscana. Un aretino alla corte dei Medici”.

Nella giornata di giovedì 27 giugno il Festival si sposta alla Fortezza Medicea di Arezzo, dove alle 18:00 il giornalista e saggista Sergio Rizzo - autore insieme a Gian Antonio Stella del best seller "La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili" - presenterà il suo ultimo libro intitolato “Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili”, edito da Solferino.

La presentazione sarà moderata dai giornalisti Federico D'Ascoli e Matteo Giusti. Venerdì 28 giugno, sempre in Fortezza, alle 18:00, il secondo evento dedicato a Giorgio Vasari. Ospiti del Passioni Festival Paolo Giulierini, archeologo e direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) dal 2015 al 2023, e Stefano Causa, professore di storia dell'arte moderna all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Giulierini e Causa terranno una conferenza dal titolo "Vasari a Napoli. Vasari e Napoli".

Sabato 29 giugno la Fortezza si riempie di autori e ci sarà anche uno spazio dedicato a Vasari. A partire dalle 16:30 il giornalista e scrittore Filippo Ceccarelli, editorialista di Repubblica, grande esperto di politica italiana e opinionista fisso ogni venerdì di Propaganda Live su La7, presenterà il suo ultimo libro "B. Una vita troppo", edito da Feltrinelli, che racconta le mille vite di Silvio Berlusconi.

La più grande storia di potere degli ultimi settant'anni, raccontata da un giornalista esperto come Filippo Ceccarelli che quella storia l'ha seguita e raccontata per anni sui giornali - prima Panorama, poi La Stampa e infine Repubblica - e che adesso ha raccolto tutto in un unico straordinario volume. Filippo Ceccarelli presenterà il libro dialogando con il giornalista Luigi Alberti. Alle 17:30 è previsto uno momento dedicato a Giorgio Vasari con la lettura di un brano dal titolo “Vasari: genio e regolatezza. Un dialogo impossibile” tratto dal libro “Genio e regolatezza nel Rinascimento”, edito da Helicon Edizioni.

La scrittrice e autrice del libro Cinzia Della Ciana si alternerà nella lettura con Andrea Matucci, professore di Letteratura Italiana all’Università di Siena. Alle 18:00, sempre in Fortezza, sarà la volta dello scrittore, critico letterario e insegnante Eraldo Affinati, che presenterà al Passioni Festival il suo ultimo libro "Le città del mondo", edito da Gramma Feltrinelli. Dialogando con Andrea Matucci, Eraldo Affinati accompagnerà tutti gli ospiti del Passioni in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio tra le trecento città del mondo che ha raccolto nel suo libro.

Città conosciute, sognate, inventate, tutte descritte ed evocate in brevi ritratti di grande concisione fantastica e affettuosa adesione sentimentale. L'evento sarà moderato dal giornalista Nicola Brandini. Giovedì 4 luglio, per la serata conclusiva della kermesse, il Passioni Festival si sposta nella suggestiva location della Tenuta di Frassineto. La serata prenderà il via alle 20:30 con un aperitivo di benvenuto.

L'ospite d'eccezione che chiuderà la XXIIª edizione sarà il comico, attore, scrittore e attivista Giobbe Covatta, che nell'occasione presenterà il suo ultimo libro "Il commosso viaggiatore - Alla scoperta dell'Africa", edito da Giunti. Il libro è una lettera di amore e gratitudine nei confronti di un'esperienza di viaggio che ha cambiato per sempre la vita di Paola e Giobbe ed è un libro che accetta la sfida più ardua: condividere la commozione di fronte alle diseguaglianze e alle ingiustizie di cui noi uomini siamo capaci, condividere una rivoluzionaria risata di fronte a ciò che, ahimè, non fa ridere per niente.

La presentazione sarà moderata dal giornalista Nicola Brandini. «Siamo entusiasti di sostenere la dodicesima edizione del Passioni Festival – dichiara il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti - un evento che celebra cultura, arte e letteratura in tutte le forme. Quest'anno, il programma è arricchito da ospiti illustri e appuntamenti di grande valore.

Il palcoscenico della Fortezza Medicea sarà cornice ideale per queste serate interessanti, caratterizzate da un dialogo vivace e stimolante tra diverse espressioni artistiche che si uniscono all'omaggio al genio aretino Giorgio Vasari, in occasione del 450° anniversario della sua morte»