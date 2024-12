Arezzo, 9 dicembre 2024 – Il sorprendente mondo di Muriel Spark sarà al centro della mostra “Muriel Spark & Penelope Jardine due artiste a Civitella” organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con il Circolo di Lettura Muriel Spark che sarà inaugurata sabato 14 dicembre nel Palazzo comunale.

L’esposizione ripercorre la vita della scrittrice di fama internazionale cittadina onoraria di Civitella accompagnata dalle opere dell’artista Penelope Jardine di Oliveto. Al taglio del nastro, alle ore 16.30, interverrà il Sindaco Andrea Tavarnesi, portando i saluti istituzionali. Introdurrà Marco Erbetti.

Seguiranno testimonianze di Penelope Jardine con letture a cura del Circolo di Lettura Muriel Spark. Interverrà la saggista Silvia Ronchey Docente Roma Tre, presente a Civitella nel 2005 al conferimento della cittadinanza onoraria insieme all’editore di Adelphi Roberto Calasso. Già in occasione del centenario dalla nascita di Muriel Spark il Comune di Civitella ha dedicato un ricordo a questa scrittrice che si è integrata con la popolazione contribuendo al suo arricchimento sociale e culturale.

Cittadina effettiva ed onoraria sepolta nello stesso cimitero di Oliveto, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. La carriera letteraria di Muriel Spark (Edimburgo, 1 febbraio 1918 – Civitella in Val di Chiana, 13 aprile 2006) prese avvio solo dopo la guerra, quando iniziò a scrivere, utilizzando il cognome da sposata, poesie e pezzi di critica letteraria. Nel 1947 divenne redattrice del Poetry Review.

Nel 1954, decise di convertirsi al cattolicesimo: successivamente parlò della conversione come di un elemento fondamentale nel suo divenire una scrittrice di romanzi. Il suo primo romanzo, The Comforters, fu pubblicato nel 1957, ma fu Gli anni fulgenti di Miss Brodie (The Prime of Miss Jean Brodie, 1961) a darle fama, per l'originalità dell'argomento e del modo di scrivere della Spark, che utilizza spesso l'espediente di salto nel tempo, tra passato e futuro, della narrazione.

La James Gillespie's High School, dalla scrittrice frequentata in gioventù, fece da modello per la Marcia Blaine School del romanzo. Nel 1965 il suo romanzo La porta di Mandelbaum ricevette il James Tait Black Memorial Prize. Dopo aver vissuto a New York per alcuni anni, Muriel Spark si trasferì a Roma, dove incontrò l'artista e scultrice Penelope Jardine nel 1968.

Nei primi anni Settanta le due amiche si sistemarono in Toscana e vissero nel paese di Oliveto, del quale nel 2005 Spark ottenne la cittadinanza onoraria. Muriel Spark vinse il premio US Ingersoll Foundation TS Eliot Award nel 1992 e il Premio David Cohen nel 1997. Fu insignita del titolo di Dama di Commenda dell’Impero Britannico nel 1993, in riconoscimento dei servigi resi al paese con la sua produzione letteraria.

Il Circolo di Lettura Muriel Spark, istituito ad ottobre dello scorso anno, si riunisce ogni primo venerdì del mese, alle 21. Le attività si svolgono presso i locali della Biblioteca comunale, in Corso Italia 1 a Badia al Pino. La mostra sarà visitabile al primo piano del Palazzo comunale a Badia al Pino fino al 31 gennaio 2025 con il seguente orario: dal lunedì al sabato 9-13 e giovedì 9-18.