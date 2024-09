Marciano della Chiana celebra i 450 dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari

Arezzo, 9 settembre 2024 – Il Comune di Marciano della Chiana presenta “Il Tableau Vivant della Battaglia di Marciano in Val di Chiana: dalla storia una nuova arte” in programma sabato 14 settembre 2024, un’iniziativa volta a valorizzare la storia locale attraverso la realizzazione del quadro vivente della celebre opera “La Battaglia di Marciano” di Giorgio Vasari.

Questo evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Scannagallo e con il sostegno ed il contributo della Regione Toscana, non solo rende omaggio ad un episodio cruciale nella storia del territorio, ma si propone come un veicolo di promozione culturale e turistica per l’intera comunità.

La Battaglia di Marciano, che segnò un momento decisivo nella creazione della Toscana moderna, diventa così il fulcro di una giornata dedicata all’arte, alla storia e al coinvolgimento del pubblico. Nel contesto del Tableau Vivant si svolgerà anche un Concorso di Pittura, aperto a tutti gli appassionati desiderosi di reinterpretare un'opera di Vasari. Le opere, ispirate alla rappresentazione dal vivo, potranno essere consegnate entro il 30 settembre 2024 e saranno esposte presso la Rocca di Marciano a partire dal 19 ottobre 2024.

Nella stessa giornata, una giuria qualificata selezionerà l’opera vincitrice, che riceverà un premio di 500€, e offrirà all’artista la possibilità di ottenere dal Comune il commissionamento per la riproduzione della stessa all’ingresso del castello. La giornata del 14 Settembre inizierà alle ore 15:00 con il ritrovo presso la Torre di Marciano.

Da qui partirà una suggestiva passeggiata storica lungo il sentiero che porta a Pozzo della Chiana. Questo percorso permetterà ai partecipanti di immergersi nelle atmosfere del passato, seguendo le tracce di una delle battaglie più significative della storia toscana.

Una volta giunti a Pozzo della Chiana, alle 16:30, avrà inizio il momento clou della giornata: il Tableau Vivant del celebre quadro di Vasari. Gli attori e figuranti riprodurranno fedelmente parti della scena della battaglia, dando vita a un’esperienza visiva unica che unirà arte, storia e teatralità.

Il sindaco di Marciano della Chiana, Maria De Palma, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, affermando: “Questo evento rappresenta un importante tributo alla nostra storia e alle nostre radici culturali. Il Tableau Vivant non solo ci permette di rivivere un momento cruciale del passato, ma ci offre anche l’opportunità di valorizzare il patrimonio artistico che Giorgio Vasari ha donato al nostro territorio.”

L’Assessore alla Cultura, Gionata Salvietti, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della comunità e dei giovani: “La nostra intenzione è quella di avvicinare tutti, soprattutto i più giovani, all’arte e alla storia del nostro comune. Attraverso iniziative come il Tableau Vivant e il Contest di Pittura, vogliamo offrire a tutti la possibilità di riscoprire la grandezza del nostro passato e di interpretarlo in chiave contemporanea.”

Per rendere più agevole la partecipazione all’evento, sarà disponibile un servizio navetta che riporterà i partecipanti a Marciano alla fine della manifestazione. L’Amministrazione ringrazia tutte le associazioni e quanti si spenderanno per la realizzazione dell'iniziativa e invita tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare a questa giornata di celebrazione culturale, in un connubio perfetto tra storia, arte e partecipazione collettiva.