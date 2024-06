Lucignano, incanta la notte romantica in uno dei Borghi più belli d’Italia

Arezzo, 24 giugno 2024 – Un successo la “Notte romantica”, iniziativa svoltasi in contemporanea in decine dei Borghi più belli d'Italia, club di cui la “perla della Valdichiana” fa parte.

Anticipata dal vernissage di “Ànemos”, la mostra personale di pittura di Giuliano Caporali che fino al al 4 agosto 2024 sarà ospitata dalla Sala “Don Enrico Marini” (ex Oratorio del Corpus Domini) e dal Museo Comunale di Lucignano, la serata è culminata a Lucignano con l’applauditissimo concerto del “Quartetto Euphoria”. “Con l’evento nazionale della notte romantica, Lucignano apre il ciclo di appuntamenti del periodo estivo.

Ringrazio l’artista Caporali per il bel regalo alla comunità, a visitatori e turisti, il “Quartetto Euphoria” che si è esibito nell’area di San Francesco partendo dal restaurato Chiostro e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa”, ha dichiarato il sindaco Roberta Casini.

“Il Chiostro di San Francesco recentemente restaurato e restituito alla cittadinanza – ha spiegato poi il Sindaco – con la prospiciente piazza e le strutture adiacenti, saranno sempre più il cuore pulsante di tante iniziative culturali e di intrattenimento che l’amministrazione comunale, di concerto con il tessuto associazionistico locale, intende mettere in campo”.

Stefano Cresti, assessore di fresca nomina a Cultura, Tradizioni e Turismo anticipa: “Siamo attivi su molti fronti che ci vedranno impegnati, per tutto il periodo estivo, in numerose iniziative. In preparazione il calendario degli eventi, che vedrà riconfermate le manifestazioni di maggior successo e richiamo, con l’introduzione di elementi innovativi, sempre all’insegna della qualità che caratterizza le proposte di Lucignano, potendo contare su location restituite alla collettività, quali La Fortezza e il Chiostro di San Francesco”.