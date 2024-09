“Lectura Dantis”: uno spettacolo su amore e libertà nella poetica dantesca

Arezzo, 2 settembre 2024 – Un itinerario teatrale e musicale nella poetica di Dante Alighieri nel borgo casentinese di Raggiolo. Sabato 7 settembre, alle 17.00, è in calendario l’ultimo appuntamento della rassegna RaggioloEstate2024 che proporrà un omaggio al Sommo Poeta dove la voce narrante del professor Lorenzo Bastida sarà accompagnata dal violoncello del maestro Volfango Dami.

Lo spettacolo “Lectura Dantis - Amore e libertà nella poesia di Dante”, a ingresso libero e gratuito, è promosso dalla Brigata di Raggiolo e rappresenta l’epilogo del ciclo di iniziative volte a valorizzare vicoli e piazze di uno dei borghi più belli d’Italia con finanziamento PNRR M1C3 per la linea di azione “Anfiteatri all’aperto”.

Il percorso sarà sviluppato sulla recitazione di sonetti tratti dalla “Vita Nuova” e di canti della “Divina Commedia” che, accompagnati dall’improvvisazioni al violoncello, ripercorrerà e approfondirà una serie di episodi quali l’addio del poeta all’amata Beatrice o la tormentata relazione di Paolo e Francesca.

Il filo conduttore sarà l’approfondimento del rapporto tra i due termini “amore” e “libertà” che, nel Medioevo, erano considerati antitetici ma su cui Dante compie una vera e propria rivoluzione culturale arrivando a declinarli in complementare armonia.

Lo spettacolo è stato scritto e interpretato dal professor Bastida che, in questo testo, condividerà con gli spettatori i suoi studi e la sua lunga esperienza come docente di lingua e letteratura italiana, come autore di numerosi saggi critici e come membro della Società Dantesca Italiana.