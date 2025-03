L’artista Massimo Scarino protagonista a Palazzo del Podestà con "Cosmografie”

Arezzo, 14 marzo 2025 – Palazzo del Podestà riapre le sue porte per ospitare la prima “personale” dell’artista Massimo Scarino nella sua città natale. La mostra, “Cosmografie”, sarà inaugurata sabato 22 marzo alle ore 18.00, con l’esposizione di 25 opere pittoriche, alcune delle quali di grandi dimensioni, allestite nell’antico salone, e di 10 sculture collocate al primo piano della sala del Podestà.

L’iniziativa è stata presentata dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore alla Cultura Giacomo Brandi e dall’artista stesso. “E’ un onore ospitare le opere di un concittadino, un grande artista, e proseguire l’impegno di dare visibilità nei nostri spazi, diventati ormai una galleria permanente, ad artisti emergenti e non solo – afferma il Sindaco - La mostra di Scarino è molto bella, fatta da un appassionato che ha sviluppato la sua tecnica personale attraverso colori e forme con l’obiettivo di trasmettere emozioni.

Non chiediamoci cosa rappresentano le sue opere, ma cosa ci comunicano, toccando la nostra sensibilità. Un’occasione per apprezzare il lavoro di un autodidatta che da oltre trenta anni esplora il mondo dell’arte”

“Per noi è importante che l’artista possa farsi conoscere nella sua città natale – prosegue Brandi - condividendo con lui i principi che ispirano la sua arte, ricerca, scoperta di tecniche, emotività per cui siamo curiosi di vedere come si traducono in questa mostra che andremo ad inaugurare”.

“Il titolo cosmografie – conclude Scarino - suggerito dalla curatrice Lucia Fiaschi, riflette la mia pittura istintiva e gestuale, definita “action painting” in cui linee, ellissi, cerchi si intrecciano nella tela creando la sensazione del movimento degli astri nel cosmo. Sono felice di confrontarmi nella mia città con un pubblico più ampio e di continuare così la mia crescita artistica”

La mostra sarà visitabile fino al 13 aprile, con orari di apertura nei giorni di sabato e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30