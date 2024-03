La mostra "Perché donna" diventerà un appuntamento fisso di livello nazionale

Arezzo, 5 marzo 2024 – “Siamo veramente soddisfatti per i risultati che stiamo raggiungendo, racconta Elena Bigliazzi Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Foiano. La città ha risposto in maniera entusiastica a questo progetto che vede assieme 130 artiste provenienti da tutta Italia e che hanno rappresentato la figura femminile secondo la propria visione intima con un livello interpretativo molto alto. Assieme a Vittoria Coppola, direttrice artistica della mostra, stiamo lavorando per rendere questo appuntamento un evento stabile e con caratura nazionale.

La nostra città sta rispondendo in maniera straordinaria a questi eventi. Il prossimo fine settimana sono in programma due spettacoli che chiuderanno la settimana Internazionale della Donna.

Sabato 9 marzo alle ore 17.30 nella Sala Furio del Furia ritorna la nostra concittadina, attrice Chiara Foianesi con uno spettacolo scritto ed interpretato da lei che si chiama “Vietato invecchiare”, mentre domenica 10 marzo alle ore 17 nella Sala Carbonaia è in programma lo spettacolo “Io credo nell’amore” scritto e interpretato dai ragazzi e ragazze che frequentano il progetto Viva - Vita Indipendente Valdichiana e Dopo Di Noi Valdichiana.

La regia è di Antonella Ganino. Al flauto traverso Simona Guerra, al violino Lucrezia Tanganelli. La produzione di questo spettacolo vede assieme Progetto Viva Vita Indipendente Valdichiana Unitre Castiglion Fiorentino Associazione Prontodonna Fidapa BPW Italy Sezione Valdichiana.”