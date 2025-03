Arezzo, 5 marzo 2025 – La Chianina Ciclostorica celebra le “donne in bicicletta”. L’undicesima edizione della manifestazione di ciclismo storico, in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno a Marciano della Chiana, sarà scandita da iniziative, concorsi e dibattiti in cui omaggiare il legame tra l’universo femminile e il mondo delle due ruote, proponendo un ideale viaggio dalle rivoluzioni sociali del ‘900 fino ai giorni nostri.

Il percorso di avvicinamento a La Chianina, in quest’ottica, prenderà simbolicamente il via da sabato 8 marzo: in occasione della Giornata Internazionale della Donna sarà offerta a tutte le donne la possibilità di iscriversi gratuitamente, andando dunque a favorire la partecipazione e il coinvolgimento nelle tre giornate dell’evento.

Nel mese di marzo verrà poi pubblicato il bando della nona edizione del concorso nazionale di fumetti e grafica umoristica Chianina Comics.

La rassegna è inserita tra le iniziative collaterali de La Chianina Ciclostorica e rinnoverà una sfida all’insegna della creatività, della leggerezza e della satira che, anno dopo anno, registra la partecipazione di vignettisti, illustratori e caricaturisti di ogni genere, professionisti e non, da tutta la penisola che propongono occasioni di riflessione e sorriso attraverso le loro opere.

Il tema di Chianina Comics 2025 sarà proprio “La donna e la bicicletta”, con un’occasione per trattare le due ruote anche come strumento di indipendenza, emancipazione, libertà e parità di genere. Durante i tre giorni de La Chianina, infine, verranno previste occasioni di approfondimento e di dibattito su come il mondo del ciclismo abbia visto negli ultimi decenni un crescente impegno delle donne che, con forza e determinazione, hanno saputo abbattere barriere e sfidare convenzioni sociali.

Emblematico è il caso di Alfonsina Strada, la prima donna a competere al Giro d’Italia nel 1924 in una manifestazione che, al tempo, era prettamente maschile. Per informazioni e iscrizioni a La Chianina Ciclostorica è possibile visitare il sito www.lachianina.org .

«Il ciclismo - spiega Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, - è stato uno strumento di cambiamento sociale, diventando emblematico in termini di libertà, indipendenza, autodeterminazione, affermazione dei diritti ed emancipazione.

Ecco perché abbiamo scelto di dedicare l’undicesima edizione de La Chianina all’universo femminile, a partire dall’omaggio dell’iscrizione gratuita previsto per la Giornata Internazionale della Donna».