La Biblioteca città di Arezzo festeggia “La giornata della gentilezza”

Arezzo, 12 novembre 2024 – La Biblioteca città di Arezzo in collaborazione con la libreria La casa sull’albero festeggia per il terzo anno consecutivo “La giornata della gentilezza” ospitando la scrittrice e poetessa Silvia Vecchini, una delle autrici più apprezzate del panorama editoriale per ragazzi.

Sabato 16 novembre, l’autrice incontrerà i giovani lettori e futuri cittadini del mondo gentili e consapevoli, in due appuntamenti che si terranno presso la sala conferenze di via dei Pileati 8.

Gratuiti su prenotazione allo 0575/377913 o [email protected] Il primo, dal titolo “Il filo che tiene tutto”, sarà alle 11 consisterà in un laboratorio di lettura per bambini dai 3 ai 6 anni, tratto dall’albo illustrato “Il gomitolo azzurro” edito da Gallucci.

Il secondo è previsto alle 16,30 e avrà per titolo “Sul tappeto blu: laboratorio gentile di libera lettura e libera scrittura”. Dedicato in special modo alla poesia, si rivolgerà ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Gli incontri si focalizzeranno su testi e raccolte in grado di evocare pensieri, parole e gesti gentili. Saranno occasioni di riflessione giocosa anche per gli adulti, perché… non è mai troppo tardi per cambiare sguardo e sentirsi più vicini.

La giornata della gentilezza nasce dall’iniziativa di gruppi umanitari e dalla loro Dichiarazione della gentilezza del 13 novembre 1997. Obiettivo: accendere una luce sull’importanza di questo atteggiamento e sul circolo virtuoso che innesca.