Ilaria Alpi ritrova voce nel racconto con Ottavia Piccolo

Arezzo, 11 marzo 2024 – Una dedica speciale in occasione di un anniversario da non passare sotto silenzio. Venerdì 15 marzo, con inizio alle ore 21:15, Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà in versione reading “Lo schifo. Omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione” di Stefano Massini nel racconto attento di Ottavia Piccolo con le musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multientnica di Arezzo: Enrico Fink (flauto, elettronica), Luca Baldini (basso e percussioni) e Massimo Ferri (chitarra, cümbüs).

L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura (che firma anche la produzione) e A.S. Monteservizi. Siamo nei dieci secondi successivi all’omicidio: un bagliore di luce, poi il caos di una faticosa presa di coscienza. Nel trentesimo anniversario dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio (1994-2024) Ottavia Piccolo è un’Ilaria Alpi appena uccisa, che si desta come da un improvviso letargo e ripercorre la propria vicenda in un susseguirsi di saette di memoria.

Ne nasce una carrellata di frammenti, incursioni spietate nella ferita ancora sanguinante di una Somalia contraddittoria, terra di torbidi compromessi e nefandi accordi mascherati dietro l’alibi di una beffarda cooperazione. In un vortice di evocazioni e di opposti stati d’animo, fra tesissime ascese e discese vertiginose, la tela del calvario si tesse e ritesse da sola, componendo un puzzle inaudito in cui le parole di Ilaria risuonano in una partitura di voci e musica, a sigillo di una grande “narrazione di immagini” dove l’Africa è ventaglio di suoni, odori, colori, percezioni sparse.

Costo biglietti. Platea I e II ordine palchi centrali: intero € 15, ridotto € 13; III ordine e palchi laterali: intero € 12, ridotto € 10. Biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari con la carta Studenti della Toscana. Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze € 8.