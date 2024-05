Il Polvarone a Monterchi per la rassegna Paesi a Teatro

Arezzo, 17 maggio 2024 – Compagnia del Polvarone questa sera alle 21 al Teatro comunale di Monterchi per la Rassegna Paesi a Teatro.

Una manifestazione in cui il gruppo guidato da Roberta Sodi sì è sempre distinto ed è per questo molto apprezzato in Valtiberina. La commedia che va in scena è BRIGITTA DAMM’UN BACINO giunta già alla settima replica stagionale e che ha raccolto unanimi consensi dal pubblico e dalla critica.

La pièce vivace, ironica e sempre molto godibile con i personaggi nati dalla penna di Roberta Sodi, presenta diverse novità cominciando dagli attori con tanti volti nuovi e anche giovanissimi.

Ci sono addirittura tre diciassettenni Christian Sodi, Alessandro Minelli e Filippo Notarnicola a testimonianza di una Compagnia che si rigenera continuamente ed esplora nuove strade. Significativa in questo senso anche la scelta di una rappresentazione fatta senza musiche registrate ma avvalendosi di un gruppo di stornellatori dell’aia e della veglia che accompagna tutta la commedia con i loro canti e suoni.

Si tratta degli Ardacapo che con la loro presenza sottolineano e valorizzano i momenti salienti della commedia. Insomma uno spettacolo da non perdere capace di regalare quasi due ore di divertimento e spensieratezza. L’appuntamento è per le 21 al Teatro Comunale di Monterchi.