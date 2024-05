Il Comune di Sansepolcro celebra il Cavalier Vittorio Perla per il suo 90° compleanno

Arezzo, 3 maggio 2024 – Lunedì 6 maggio, l'Amministrazione comunale avrà il piacere di celebrare il Cavalier Vittorio Perla in occasione del suo 90° compleanno.

Questa speciale occasione è un'opportunità per riconoscere e onorare il contributo che il Cav. Perla ha dato alla nostra comunità. Ambasciatore del felice gemellaggio tra Sansepolcro e Neuchâtel dal 1995, il Cavaliere ha contribuito a promuovere l’unione e la promozione di entrambe le città.

Grazie alla sua visione e al suo impegno, si è instaurato un legame duraturo e significativo tra i due territori, arricchendo la nostra vita culturale e sociale e promuovendo lo scambio e la comprensione tra le comunità.

Polistrumentista di altissimo livello, il Cav. Perla, dopo aver portato la sua musica in varie città europee, negli anni ’60 si è stabilito in Svizzera. Nel 1995 poi, dopo un impegnativo iter procedurale, grazie a lui è stato siglato il gemellaggio fra le città di Sansepolcro e Neuchâtel, a suggellare una profonda unione sia personale che culturale fra le due realtà.

Il Comune di Sansepolcro desidera dunque esprimere la più sincera gratitudine al Cav. Vittorio Perla per il suo straordinario contributo e per l'esempio di dedizione e spirito di servizio che ha sempre dimostrato.

L'omaggio avrà luogo nella Sala consiliare di Palazzo delle Laudi, lunedì 6 maggio alle 10.30 e sarà un'occasione per celebrare la sua vita e i suoi successi, oltre che per ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per la nostra città. La stampa è invitata a partecipare.