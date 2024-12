Il Circolo Culturale Corridoni porta l’arte dei burattini ai bambini ricoverati al San Donato

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Il 13 dicembre 2024, presso l’Auditorium "Pieraccini" dell’Ospedale San Donato di Arezzo (Via Pietro Nenni, 22), si terrà uno speciale evento natalizio dedicato ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

L’iniziativa, promossa dal Circolo Culturale Corridoni, avrà come protagonista l’antica e affascinante arte dei burattini, grazie alla compagnia Burattini Ferraiolo, una delle più antiche nel panorama italiano. Saranno due gli spettacoli gratuiti in programma, alle 16:30 e alle 17:30, pensati per regalare un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, trasformando il Natale in un’occasione di serenità e condivisione anche in un contesto ospedaliero.

Gli spettacoli sono aperti a chiunque voglia partecipare con i propri bambini. È la prima iniziativa del Circolo Culturale Corridoni nato da poco ad Arezzo, intitolato a Filippo Corridoni intellettuale, sindacalista, combattente del secolo scorso, e che si propone di portare avanti progetti culturali e sociali in città che abbiano un impatto positivo sulla nostra comunità.

L’arte dei burattini, con la sua magia senza tempo, rappresenta un linguaggio universale capace di far sorridere e coinvolgere grandi e piccini. “Il nostro obiettivo è quello di offrire un momento di spensieratezza ai bambini che stanno affrontando situazioni difficili e di far sentire loro e alle loro famiglie tutto il calore della comunità aretina” ha dichiarato il presidente del Circolo Culturale Corridoni Corrado De Michele.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e con il sostegno dei soci del Circolo, uniti dalla volontà di rendere il Natale un momento speciale anche per chi si trova lontano da casa.