Il Cinema Eden per i cittini con “Mary e lo Spirito di Mezzanotte”

Arezzo, 3 aprile 2024 – La primavera del Cinema Eden di Arezzo apre le porte ai più piccoli, i “cittini”, per un nuovo appuntamento con la rassegna dedicata alle famiglie.

Sabato 6 aprile, con inizio alle 17, alla storica sala aretina sarà proiettato il film scritto e diretto da Enzo d’Alò, liberamente tratto dal romanzo “La gita di Mezzanotte” di Roddy Doyle (Guanda), “Mary e lo Spirito di Mezzanotte”, vincitore della Stella d’Argento al Festival Cinematografico di El Gouna, candidato agli European Film Awards nella categoria Miglior Film d'animazione e candidato all’Orso di cristallo, premio della giuria dei giovani, al Festival di Berlino. Ingresso unico € 5.

A cura di Officine della Cultura. Mary è una bambina di 11 anni che ama cucinare e spera di entrare nella prestigiosa scuola locale, ma sua madre Scarlett, presa da vari impegni, non ha né il tempo né l'abilità di seguirla in cucina e, anzi, tenta di limitare il suo carattere impulsivo impedendole di allenarsi in questo campo.

Chi la sostiene è la nonna Emer, che però finisce in ospedale per un improvviso malore, dai dottori dichiarato come incurabile. Per allenarsi e rendere il suo soggiorno in ospedale più piacevole, Mary decide comunque di cucinarle qualcosa, prendendo spunto da un vecchio ricettario di famiglia e facendosi aiutare da Tansey, una misteriosa ragazza che sembra conoscere molto bene la nonna.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org. Biglietti online su: https://cinemaeden.ticka.it/.