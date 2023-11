Il Borgo del Natale a Sansepolcro al via il 1 dicembre

Arezzo, 22 novembre 2023 – Si avvicina la magia delle festività natalizie e Sansepolcro si prepara ad accogliere con entusiasmo la seconda edizione de "Il Borgo del Natale", un evento che trasporterà le vie della nostra incantevole città in un'atmosfera festosa e calorosa.

Attrazioni e Sorprese Villaggio del Natale: Il mercatino natalizio si arricchirà con nuove casette di legno, dove sarà possibile trovare tante idee regalo, creazioni uniche e originali, con un'ampia selezione di prodotti speciali per amici e familiari.

Non solo oggetti natalizi, ma anche tante buonissime specialità da gustare grazie alle preparazioni dei ristoratori e gestori che portano in piazza le proprie leccornie in un’atmosfera densa di fascino.

Così i visitatori potranno deliziarsi con prelibatezze natalizie provenienti dalla tradizione locale e internazionale Spettacoli itineranti: Artisti locali e compagnie teatrali animeranno le vie del Borgo con spettacoli itineranti, portando sorrisi e divertimento a grandi e piccini.

Scuole di danza e teatro, gruppi musicali e ensemble canore coinvolgeranno il pubblico con esibizioni proprie in tema natalizio. Momento clou sarà quello di Domenica 10 dicembre con la parata Disney per le vie del Centro storio.

Calendario dell'Evento

L'apertura ufficiale de "Il Borgo del Natale" è prevista per il 2 di dicembre con la cerimonia dell’accensione delle luminarie che darà il via alle festività.

L'evento proseguirà fino al 7 gennaio, offrendo a residenti e visitatori diverse settimane di magia natalizia. Ampio spazio sarà dedicato all’arte presepiale: come da tradizione la Società Rionale di Porta Romana inaugurerà il proprio presepe nella chiesa di Santa Marta l’8 dicembre e sarà aperta a pubblico per tutta la durata delle feste e oltre, infatti l’allestimento resterà fruibile fino al 17 gennaio.

Lo stesso giorno aprirà le porte ai visitatori anche la sempre più ricca Mostra di Arte presepiale organizzata dall’Accademia Enogastronomica e allestita in parte all’interno della Chiesa dei Servi di Maria e nell’edificio della ex Scuola Pacioli.

La natività sarà celebrata anche quest’anno con l’installazione dell’opera omonima di Piero della Francesca che torna alle porte del centro storico grazie all’impegno dell’Associazione Le Centopelli che avrà cura anche dell’allestimento dell’albero di Natale di Porta Fiorentina.

Dopo il successo dello scorso anno torna anche il presepe vivente a cura della pro Loco di Gricignano con 4 appuntamenti in cui sarà possibile vivere realmente l’atmosfera di una storia lunga più di 2000 anni.

Non mancheranno Babbo Natale e i suoi aiutanti anche in versione centauro, oltre al Grinch che cercherà di rovinare la magia del Natale, ma che sarà come sempre ammaliato dalle meraviglie che questo periodo dell’anno sa infondere.

Protagoniste anche le frazioni con tanti appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Sia i mercatini che i commercianti del centro storico permetteranno di fare shopping in un cotesto intimo e poco affollato, con la tranquillità di una città come Sansepolcro che offre sia la scelta commerciale che culturale a tutti coloro che vorranno trascorrere qui giornate indimenticabili.