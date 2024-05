I diversamente felici di Officine Social Movie

Arezzo, 23 maggio 2024 – Saranno le tante sfaccettature di personaggi complessi e non convenzionali a rendere straordinaria la domenica di Officine Social Movie, il festival di cortometraggi aretino che guarda alle tematiche del sociale e dell’impegno civile con una dedica, per il 2024, al tema prezioso delle relazioni.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Il pomeriggio di domenica 26 maggio, con inizio alle ore 17:30, il festival ospiterà Federico e Oreste De Rosa per l’incontro dal titolo “Altre relazioni da diversamente abile a diversamente felice” realizzato in collaborazione con Associazione Autismo Arezzo.

“Diversamente felici” è il manifesto di Federico De Rosa, persona autistica paladina del pensiero neurodiverso, un invito al mondo alla visione dell’autismo come risorsa capace di produrre un valore particolarissimo in quanto “unico” partendo dal principio che “se ciascuno di noi è unico la normalità non esiste”.

L’occasione sarà preziosa per la proiezione e premiazione del cortometraggio vincitore del Premio Associazione Autismo Arezzo. La domenica proseguirà alle ore 20:45 con la proiezione e premiazione del corto vincitore del Premio Miglior Interprete e la proiezione del film “Flaminia” di Michela Giraud alla presenza dell’attrice Rita Abela con la regista ospite in collegamento video.

Nelle sale dall’11 aprile “Flaminia” segna l’esordio alla regia di Michela Giraud, attrice, comica e conduttrice televisiva. Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca o meglio arricchita. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale.

Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica – impersonata da Rita Abela –, la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo.

Fa piacere ricordare che l’attrice Rita Abela è stata vincitrice della categoria Miglior Attrice nell’edizione 2022 di Officine Social Movie. Oltre ad aver lavorato per diversi anni come attrice e cantante all’interno delle Rappresentazioni Classiche al Teatro Greco di Siracusa, ha approfondito la sua esperienza teatrale nazionale diretta da registi come Fabio Grossi e Walter Pagliaro, con cui ha avuto la possibilità di recitare accanto ad attori del calibro di Leo Gullotta, Betti Pedrazzi e Micaela Esdra, portando diversi spettacoli in tournée in giro per l’Italia.

Al momento è impegnata nello spettacolo “Si illumina la notte”, un progetto su Franco Scaldati, diretto da Livia Gionfrida e prodotto dal Teatro Metastasio di Prato. Ulteriori informazioni: www.officinesocialmovie.com. Officine Social Movie è un progetto di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale “Piero della Francesca” annesso al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo, Poti Pictures, Unicoop Firenze Sezione Soci Arezzo, Autismo Arezzo.

Con il contributo di Fondazione CR Firenze e Comune di Arezzo.