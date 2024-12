Gran finale del concorso canoro “Al centro della musica 2024”

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Un concorso musicale per scoprire i talenti vocali della città di Arezzo. Sabato 21 dicembre, a partire dalle 21.30, il circolo di Santa Firmina ospiterà la finale della kermesse “Al centro della musica 2024” che, giunta alla quindicesima edizione, vedrà sei concorrenti alternarsi nell’interpretazione di successi senza tempo o di brani originali che verranno poi valutati da una doppia giuria qualificata e popolare per arrivare a individuare il vincitore.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è stato ideato e organizzato da Carlo Crulli con la volontà di riservare un palcoscenico esclusivamente a cantanti amatoriali o ad appassionati di canto per valorizzare le loro potenzialità, per offrire l’opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico e per fornire un trampolino di lancio per un’eventuale futura carriera in ambito artistico.

“Al centro della musica 2024”, condotto da Claudio Brunetti, ha proposto un’edizione tutta al femminile dove a sfidarsi sono state Serena Baglioni, Erminia Crulli, Nicoletta Franchini, Claudia Rosadi, Linda Rossi e Alessandra Sgrevi.

Le prime tre serate hanno proposto un percorso variegato dove ogni partecipante è stata messa alla prova tra brani pop italiani, tormentoni del panorama internazionale e canzoni dei cartoni animati, oltre che in uno speciale omaggio al repertorio di Caterina Caselli, arrivando a stilare una classifica parziale su cui hanno inciso anche i voti della giuria qualificata capitanata da Stefania Barberi (corista con esperienze internazionali e direttrice del coro Insieme Vocale Tourdion) e completata da Marco Botti, Marco Cavini e Wanda Cosi.

La vincitrice sarà definita proprio al termine della finalissima del 21 dicembre nel corso di un appuntamento che verrà arricchito anche dagli intermezzi della compagnia teatrale “I doppo cena” di Santa Firmina e dalle esibizioni degli allievi dell’Accademia dell’Arte Croma del Maestro Antonio Aceti, che ha rinnovato la propria collaborazione per la promozione e per il buon esito del concorso.