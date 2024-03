Giornate FAI di Primavera, Lucignano inaugura la Fortezza e il Chiostro di San Francesco

Arezzo, 19 marzo 2024 – Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, giunto alla sua trentaduesima edizione.

In Toscana sono 35 le aperture straordinarie di altrettanti luoghi che, grazie al FAI, potranno essere visitati sotto una luce originale e insolita: borghi, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione, di archeologia industriale, case private, botteghe di antichi mestieri, luoghi di natura e cultura, in cui è in corso un restauro, o dove un restauro è terminato.

Come a Lucignano, inserita nelle Giornate Fai con ben due inaugurazioni e aperture, quella della Fortezza Medicea e il Chiostro di San Francesco. La “perla della Valdichiana” sarà protagonista assoluta del fine settimana che porterà migliaia visitatori ad addentrarsi nelle tante realtà e storie del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e sentirsi parte del loro racconto.

“Il Fai - ha detto il presidente Eugenio Giani - ci aiuta a conoscere e far conoscere la Toscana più bella e spesso la più nascosta. Anche questa primavera, sono aperti 35 luoghi che si inseriscono nell’offerta di 750 realtà in Italia che verranno aperte nelle due tradizionali giornate, consentendoci di scoprire luoghi straordinari.

Pensiamo alla Fortezza Medicea di Lucignano, da anni chiusa, ma che grazie al lavoro della sindaca Roberta Casini abbiamo potuto inserire nelle ristrutturazioni delle città murate. Dalla Fortezza Medicea di Lucignano si aprirà uno sguardo sulla Valdichiana davvero unico, a mio parere il più bello.

Il FAI contribuisce alla scoperta di quella Toscana diffusa – immagine e progetto in cui crediamo molto - che non corrisponde alle città che richiamano milioni di turisti, ma a giacimenti culturali straordinari altrettanto belli, che rappresentano quell'elemento di così grande fascino da rendere la nostra regione la più attrattiva sul piano internazionale”.

Roberta Casini, presente alla presentazione svoltasi in Regione: “Sabato 23 marzo sarà un giorno davvero importante per la nostra comunità, in quanto inaugureremo due opere straordinarie quali la Fortezza Medicea e il Chiostro di San Francesco nell’ambito delle Giornate Fai. Si tratta di un’importante restituzione alla nostra comunità e alla collettività, restauri resi possibili grazie a finanziamenti della Regione. I

l presidente Giani dimostra ancora una volta un’attenzione particolare ai piccoli centri, autentico valore aggiunto della Toscana. Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare al presidente Fai dott. Marco Magnifico, che ci riserva sempre spazi di visibilità e promozione davvero importanti nell’ambito dell’iniziativa nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano”.