Giorgio Vasari a Castiglion Fiorentino”: visite guidate alla scoperta delle opere del genio

Arezzo, 24 giugno 2024 – “Un’occasione per visitare e scoprire i segreti di piazza del Comune, Loggiato Vasariano e Sala San Michele e inoltre ci sarà la possibilità di vedere da vicino alcuni volumi presenti nell’Archivio Storico della Biblioteca di Castiglion Fiorentino che riguardano direttamente Vasari”.

È questo l’itinerario della seconda visita guidata alla scoperta delle opere del genio del Rinascimento e dei suoi seguaci illustrata dalla guida turistica, Edoardo Bidini. Castiglion Fiorentino, quindi, celebra la poliedrica figura di Giorgio Vasari, non solo abile pittore e architetto, ma anche scrittore di grande talento.

Nel prezioso Fondo Antico della Biblioteca cittadina, sono custodite stampe delle sue opere più importanti, permettendo ai visitatori di ammirare diverse edizioni e l'evoluzione editoriale e tipografica dei suoi scritti. Questa raccolta rappresenta un segno tangibile dell’eredità culturale letteraria di Vasari attraverso i secoli.

La seconda uscita dell’iniziativa “Giorgio Vasari a Castiglion Fiorentino” è in programma mercoledì 26 giugno ed è obbligatoria la prenotazione al numero 347 85 74 808. L’appuntamento è alle ore 21.15 in piazza del Municipio. Durata della visita un’ora. Opere di Giorgio Vasari prelevati dal fondo antico e dalle miscellanee Vasari Giorgio, Vite de più eccellenti pittori, scultori ed architetti... Livorno e Firenze, Coltellini e Stecchi-Pagani, 1767-72. In 8°. 7 voll.

Tutti i frontespizi in rosso e nero con marca editoriale in silografia, capilettera parlanti e belle testatine, nel vol. I i ritratti di Vasari e Pietro Leopoldo di Toscana, a cui è dedicata l'opera, testatine e capilettera tutto inciso in rame. – Tomo I Vasari Giorgio, Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti. Venezia: Antonelli, 1828- 1830. In 12°. 19 voll. Antiporta figurata con numerose tavole fuori testo. Brossura editoriale stampata. – Tomo I Giorgio Vasari, Vite de' più eccellenti pittori scultori e architetti. In Siena, Pazzini Carli e Compagno, 1791-94 In 8°. 11 voll. Frontespizio tipografico mancante di marca tipografica, arricchito internamente con incisioni dei ritratti degli artisti in varie architetture perlopiù attribuibili a Giovanni Battista Leonetti su disegni di Giuseppe Cades. – Tomi I-II Giorgio Vasari, Vita di Pietro della Francesca. Firenze, 1835. In 8°, 1 vol. Frontespizio tipografico con marca tipografica (Tipografia Galileiana), arricchito di note illustrative. Dedicato a Giuseppe Franceschi Marini da Margherita Vedova Pichi. Giorgio Vasari, Ragionamenti del Signor Cavaliere Giorgio Vasari pittore e architetto ecc…In Arezzo 1762, per Michele Bellotti, 2° ed. In 4°, 1 vol. Frontespizio tipografico in rosso e nero corredato da marca tipografica. Antiporta presenza del ritratto ad incisione del Vasari. Opera dedicata a Angiolo Bacci. Capilettera parlanti incisi. Ghizzi Giuseppe, ms n. 359, vol. 2, misc. 1540 Tit. est. “Scritti storici sopra Arezzo. Tomo II”.

Note riassuntive sulle Vite ed opere dei pittori aretini ed altre notizie riguardanti la città di Arezzo.