Foiano Book Festival sfiora le 3.000 presenze. Tutto pronto per l’ultima settimana

Arezzo, 25 novembre 2024 – La terza settimana del Foiano Book Festival si è conclusa con una serie di eventi da tutto esaurito, grazie a ospiti illustri come Maurizio Carucci, Stefano Fresi, Romana Petri, Beatrice Salvioni, Andrea Bindi, Gianni Micheli, Adelmo Cervi e Sandro Veronesi.

Un ricco programma tra letteratura, musica e teatro ha entusiasmato il pubblico, consolidando il successo del festival. “Con il raggiungimento di 3000 presenze, dichiara Jacopo Franci sindaco di Foiano della Chiana, prevediamo di superare il record dello scorso anno già con i prossimi eventi. Il Festival entra ora nella sua ultima settimana, che culminerà nel grande concerto di Sergio Cammariere, giovedì 5 dicembre, nella suggestiva Collegiata dei Santi Martino e Leonardo.

Pianista e cantautore di rara sensibilità, Cammariere mescola jazz, ritmi latini e tradizione italiana. Celebre per brani come Tutto quello che un uomo, vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2003, è un artista apprezzato per la profondità delle sue composizioni e l’intensità delle sue performance dal vivo. La settimana si apre venerdì 29 novembre alle 17:00 con Jacopo De Michelis, tra i più noti giallisti italiani.

De Michelis, infatti, è autore del bestseller “La Stazione” e figura di spicco del panorama editoriale italiano. Il suo ultimo romanzo, La Montagna nel Lago, pubblicato da Giunti, è un mistery avvincente ambientato nell’affascinante cornice di Montisola, sul lago d’Iseo.

Tra passato e presente, il libro intreccia un’indagine moderna con oscuri segreti storici legati agli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista è Pietro Rota, un giornalista che torna nella sua terra d’origine per affrontare enigmi intricati, ricchi di suspense e colpi di scena.

De Michelis fonde abilmente verità storiche e finzione, regalando ai lettori un’immersione unica in un mondo denso di emozioni, misteri e paesaggi suggestivi. Sabato 30 novembre il festival si ferma per la Festa della Toscana, riprendendo domenica 1 dicembre con un focus su autori aretini: Mauro Caneschi, Andrea Vignini e Anna Cherubini.

Alle 17:00, Caneschi presenterà Il Codice Stradivari (Arkadia, 2023), seguito alle 18:00 da Vignini con I Delitti del Crocifisso e Cherubini con Diventeremo amiche, un’indagine sui misteri legati a Emanuela Orlandi. Promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il sostegno della Regione Toscana, il FBF è organizzato dall’Ufficio Cultura del Comune in collaborazione con Officine della Cultura.

La direzione artistica è curata da Anna Cherubini e Luca Baldini. Tra gli sponsor: Coingas Spa, Banca Popolare di Cortona e Unicoop Firenze. Un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e celebrare l’arte in tutte le sue forme!