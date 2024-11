Foiano Book Festival: al via la terza settimana, un successo che continua a crescere

Arezzo, 18 novembre 2024 – La terza settimana del Foiano Book Festival è pronta a sorprendere il pubblico con un calendario ricco e variegato che celebra la letteratura e la cultura, attirando ogni anno centinaia di persone.

Un evento che si è affermato come uno dei più importanti del panorama culturale regionale, non solo per l’incredibile partecipazione, ma anche per l’impatto positivo che genera sull’economia della città di Foiano della Chiana.

Si parte giovedì 21 novembre, alle ore 21:00 in Sala Furio del Furia, con Maurizio Carucci, frontman della celebre band Ex-Otago. Carucci, noto per le sue esibizioni sui più prestigiosi palchi italiani, tra cui il Festival di Sanremo e l’I-DAYS di Milano, porterà al pubblico di Foiano la sua ultima opera letteraria “Non esiste un posto al mondo” (Harper Collins Italia).

Un racconto autobiografico intriso di riflessioni sulla natura e sul rapporto tra città e campagna, che promette di affascinare e coinvolgere. Venerdì 22 novembre sarà una giornata densa di incontri stimolanti. Si comincerà alle 17:00 in Sala Carbonaia con Paolo Moretti, giornalista culturale e autore di “Gian Nix”. Alle 19:00, la Sala Furio del Furia accoglierà Marco Vichi, autore della celebre serie del commissario Bordelli, che discuterà dei suoi “Racconti brevi” scritti con Giancarlo Caligaris e del romanzo “Meglio di niente”.

La giornata si concluderà con Stefano Pasquini, che alle 21:00 terrà una conferenza dedicata a Giorgio Vasari, rivelando nuovi dettagli sulla figura dell’artista e storico dell’arte. Sabato 23 novembre, alle ore 17:00, la Sala Furio del Furia sarà il palcoscenico di Stefano Fresi, amato attore e musicista, noto per la sua versatilità. Fresi racconterà il suo percorso artistico che lo ha visto eccellere sia in ruoli comici che drammatici.

Alle 18:00, Romana Petri presenterà il suo ultimo romanzo “Tutto su di noi” (Mondadori) in Sala Carbonaia. La serata si concluderà alle 21:00 con l’intervento di Beatrice Salvioni, autrice rivelazione con il romanzo “La malnata” e la nuova opera “La malacarne” (Einaudi), che ha già riscosso grande successo.

Domenica 24 novembre il Foiano Book Festival si aprirà alle 16:00 con un evento dedicato ai più piccoli in Sala Gervasi, con Gianni Micheli e la sua opera “S.P.L.O.T. Sindacato delle Parole Libere dell’Ordine Telefonico”. Alle 17:00, la Sala Furio del Furia ospiterà Sandro Veronesi, due volte vincitore del Premio Strega, con il nuovo libro “Settembre Nero” (La Nave di Teseo). Andrea Bindi, poeta e pompiere, presenterà “Inquieto vivere” alle 18:00 in Sala Carbonaia.

La settimana si chiuderà con un toccante evento alle 21:00, dove Adelmo Cervi, figlio del celebre partigiano Aldo Cervi, ricorderà la storia della sua famiglia, simbolo della Resistenza italiana e presenterà il suo ultimo libro “I miei sette padri. Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio”.

L’incontro sarà coordinato dai rappresentanti di ANPI, ARCI e CGIL. Il Foiano Book Festival continua così a essere un punto di riferimento culturale, capace di attrarre appassionati di tutte le età e provenienze, rafforzando il ruolo della città come polo di incontro e scambio intellettuale.

Un’occasione imperdibile per vivere la letteratura, riflettere sulle storie umane e contribuire al fermento economico e sociale di Foiano della Chiana. Il Foiano Book Festival è promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il sostegno della Regione Toscana.