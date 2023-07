Cortona, visita guidata alle opere di Luca Signorelli «con Giorgio Vasari & friends»

Arezzo, 17 luglio 2023 – Aperture straordinarie per visitare la mostra «Signorelli500», venerdì prossimo 21 luglio c’è un’altra occasione per ammirare le opere esposte al Maec fino a tarda sera.

Il tutto avviene con l’animazione degli attori del Piccolo Teatro Città di Cortona. Dopo il successo della edizione natalizia, torna infatti «Protagonisti al museo», una modalità interattiva di visitare il museo di piazza Signorelli che si sviluppa attraverso una drammatizzazione con l’intervento di attori.

«Protagonisti al museo» è una formula apprezzata dal pubblico e per questo la prenotazione è richiesta. In questa edizione speciale la visita sarà dedicata interamente alla mostra «Signorelli500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce di poesia».

Questa esperienza interattiva è stata ideata da Eleonora Sandrelli, di Aion Cultura e permetterà al pubblico di vivere in maniera personale e partecipata, quindi da protagonisti, la mostra e alcune opere in particolare, trasportati dalle letture di Giorgio Vasari, August Von Platen, Leonardos Dallaportas, Nikos Kazantzakis, Uberto Bianchi e Robert Visher.

I visitatori potranno scoprire significati e immaginari diversi che si celano dietro le opere e le storie narrate La visita guidata inizia alle 21,15 di venerdì 21 luglio ed ha una durata di un’ora circa. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0575 630415 o per email a [email protected] Il costo è di 15 euro (8 per i residenti), comprensivo del biglietto d’ingresso.