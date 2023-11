“Chiedi alla polvere”: Francesco Caremani presenta il libro a Subbiano

Arezzo, 20 novembre 2023 – Un giro del mondo per raccontare la più intima e profonda essenza del gioco del calcio.

Venerdì 24 novembre, alle 21.00, la sala consiliare del Comune di Subbiano sarà sede di una serata di storie, curiosità e aneddoti dedicati all’universo del pallone con la presentazione del libro “Chiedi alla polvere. Quando il calcio non è solo un gioco” dello scrittore e giornalista Francesco Caremani.

L’incontro permetterà di vivere un viaggio tra quartieri periferici di grandi metropoli, territori in guerra o piccoli paesi sperduti per ripercorrere le vicende di donne e uomini che, nel calcio, hanno trovato un’opportunità per sognare un futuro migliore, un’occasione di riscatto sociale o uno strumento di emancipazione, affermazione e terapia.

«Il ruolo dello sport e delle tante associazioni che lo fanno vivere è fondamentale - commenta Ilaria Mattesini, sindaco di Subbiano, - e quando lo sport rappresenta una storia di comunità fatta anche di tante storie personali, diventa ancor più significativo.

Sarà per noi un grande momento di dialogo e riflessione la scoperta di un libro come quello di Francesco Caremani che porta in primo piano racconti di chi, grande o piccolo, gioca al calcio facendoci guardare oltre lo sport, offrendoci uno spaccato di vita, grazie alla penna di un giornalista che ha in sé sempre un impegno sociale con la capacità di emozionare».

“Chiedi alla polvere”, edito da BradipoLibri nel 2023, nasce per raccogliere e riunire le storie scritte da Caremani sulla rivista “Il Calcio Illustrato” nel periodo dal novembre del 2014 all’ottobre del 2020 dove il giornalista ha cercato di raccontare il mondo del pallone e il mondo di coloro che vivono dentro e dietro a un pallone.

Il libro spazia tra la ricerca storica e l’inchiesta con l’obiettivo di utilizzare il calcio come una fonte per comprendere luoghi, contesti sociali e comunità, spaziando tra tanti diversi angoli del mondo dalle Ande al Pakistan fino all’Africa e al ritorno in Italia.

La tipologia di racconto scelta da Caremani ha riscosso particolari apprezzamenti sull’intera penisola come testimoniato dalle recenti presentazioni di “Chiedi alla polvere” a Torino, Napoli e Potenza, con un tour che farà ora tappa anche a Subbiano.

«Siamo onorati di poter ospitare nel nostro Comune questo appuntamento - ribadisce Paolo Domini, vicesindaco di Subbiano. - Lo abbiamo fortemente voluto, anzitutto per il rapporto di stima e di amicizia di lunga durata che mi lega a Caremani e in secondo luogo per il tema trattato che coinvolgerà pienamente tutti coloro che amano questo sport.

Parlare del calcio come passione primordiale riporta tutti indietro nel tempo, al nostro vissuto dove la strada, il campetto, la semplicità e l’amicizia scandivano le nostre interminabili giornate.

Poter poi apprendere tutto quello che spinge alle varie latitudini e nei vari contesti sociali ad amare questo sport rappresenta un indubbio arricchimento culturale, ancor più importante per i risvolti sociali ampiamente descritti nel libro che riteniamo doveroso far conoscere».