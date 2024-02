Cavriglia, tre iniziative per la giornata della donna

Arezzo, 26 febbraio 2024 – Tre diverse iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con la finalità di porre ancor più l’attenzione su temi di cogente attualità. E’ quanto ha organizzato l’Amministrazione Comunale di Caveiglia, in collaborazione con l’Associazione LiberiLibri e con Fondazione Toscana Spettacolo.

La prima iniziativa in calendario sarà lo spettacolo teatrale “Diritti o rovesci…Ma pari!”, inserito nella stagione 2023/2024 in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che si svolgerà la sera dell’8 marzo alle ore 21 e 30 presso il Teatro Comunale: Katia Beni e Benedetta Giuntini affronteranno temi difficili, relativi alle pari opportunità in ogni settore della vita, con un taglio ironico e divertente (costo biglietto euro 18 intero/ euro 15 ridotto).

Sarà poi la volta del Laboratorio Creativo per bambini/e dai 4 ai 7 anni “Siam tutti mimose”, organizzato dall’Associazione LiberiLibri, che ha lo scopo di trattare anche con i più piccoli il tema delle pari opportunità.

L’iniziativa si svolgerà presso la Biblioteca “Venturino Venturi” di Cavriglia il giorno 9 marzo dalle 10 alle 12 (costo euro 5 – gratuito per i soci di LiberiLibri). Infine, evento clou di questa triade di iniziative, sarà la partita di scacchi in simultanea con la campionessa nazionale Under 14 Greta Viti, allieva del maestro Andrea Raiano Presidente del Circolo ASD Livorno, organizzata da LiberiLibri e LiberiScacchi.

La gara si svolgerà il 10 marzo dalle ore 15 presso l’Auditorium del Museo Mine nell’Antico Borgo di Castelnuovo d’Avane. La partita in simultanea è ritenuta particolarmente stimolante nel gioco degli scacchi e prevede che un giocatore esperto disputi più partite contemporaneamente contro più avversari.

Seguirà un dibattito dal titolo “La figura della donna nel mondo degli scacchi” che analizzerà l’esperienza di Greta Viti, giovane fanciulla che ha saputo distinguersi in un mondo interessante come quello degli scacchi. Relatori del dibattito saranno: Nicola Anaclerio (Consigliere LiberiScacchi), Tommaso Bartolini (Consigliere Crt e Maestro FSI), Giulio Marmili (Istruttore Nazionale Tutor FSI/CONI) e Greta Viti (Campionessa Nazionale Under 14, Circolo ASD Livorno).

“Come ogni anno l’Amministrazione si conferma particolarmente sensibile ad un tema fondamentale quale quello delle pari opportunità fra uomo e donna di cui la Giornata Internazionale della Donna si fa ampiamente portavoce. Tutte le iniziative pensate ed organizzate in collaborazione con partner consolidati del Comune di Cavriglia hanno, appunto, lo scopo di accrescere tale consapevolezza, alla luce anche dei recenti ed efferati fatti di cronaca che inducono a pensare che ancora tanto ci sia da fare in questa direzione!” – affermano il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e l’Assessore con delega per le Pari Opportunità Sonia Tognazzi.