Cavriglia. Conto alla rovescia per l'edizione 2021 di "Motumundi"

Arezzo, 08 ottobre 2021 - Al via la seconda edizione del festival internazionale su clima e ambiente Motumundi, in programma a Cavriglia dal 14 al 17 ottobre. Molti gli argomenti che saranno affrontati: dalla salute del pianeta alla blu economy, dagli spazi urbani allo sviluppo green. E poi ancora energia, finanza, ecodiplomazia, economia circolare nel settore moda e turismo sostenibile. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di un cambiamento culturale per tutelare l’ambiente attraverso dibattiti, conferenze, workshop e laboratori. Gli appuntamenti saranno sia in forma partecipata aperta al pubblico sia in forma remota tramite piattaforme on-line. L'evento, ideato, promosso e organizzato dalla Vitale Onlus (www.vitaleonlus.it) in partnership con il Comune di Cavriglia e la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, gode del sostegno di Enel.

Tra gli ospiti l’ambasciatore Giorgio Marrapodi, direttore generale della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, Alto Rappresentante della Nato in Afghanistan, il presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Giani, la giornalista del Tg1 Rai Cecilia Primerano e ancora lo scienziato Cosimo Solidoro, Angelo Riccaboni, delegato italiano alla Mission for Soil europea, già rettore dell’università di Siena, Mounir Ghribi, delegato del Dialogo 5+5, Roberto Cimino, Vice presidente Cluster tecnologico Blue Italian Growth, Francesca Romana Rinaldi, docente dell’università Bocconi e Nicola Tagliafierro, responsabile sostenibilità globale Enel X. A fare gli onori di casa il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. L’evento avrà come partnership l’Ansa e La Nazione e prevede anche la consegna del Premio Motumundi 2021. Sul palco sono annunciati anche la giornalista Tiziana Ferrario, storica corrispondente Rai da New York che presenterà il libro "La principessa afghana", e la giornalista del Tg2 Rai Christiana Ruggeri con il suo ultimo libro “Green Girls. Storie vere di ragazze dalla parte del Pianeta” che, al festival Motumundi, sarà uno strumento di lavoro per la sensibilizzazione dei giovani sulla necessità di rispettare l’ambiente. Ingresso gratuito, green pass obbligatorio, per prenotazioni chiamare il numero 0559669733 dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato.