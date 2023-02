Carnevale, è festa in piazza Sant’Agostino

Esercenti di piazza Samt'Agostino

Arezzo, 16 febbraio 2023 – Appuntamento festoso in piazza Sant'Agostino in programma per martedì 21 febbraio. Coriandoli, maschere, trenino, musica e divertimento per festeggiare l'ultimo di carnevale grazie ai commercianti della centralissima e vitale piazza.



A partire dalle 15,30 le bambine e i bambini potranno trascorrere serene ore all'insegna del divertimento salendo sui vagoni dell'intramontabile trenino del carnevale dell'Orciolaia.



La festa per i più piccoli proseguirà fino alle 19 e sarà l'occasione per ammirare le maschere Disney tra cui Minnie e Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoon Disney e non solo. In piazza Sant'Agostino arriverà anche Wacky Races. Attesa anche la partecipazione delle spettacolari maschere barocche del Carnevale dei Figli di Bocco. A far calare l'atmosfera gioiosa ci penserà la musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Roby.



Il gruppo musicale proseguirà con l'esibizione per tutta la serata accogliendo in piazza Sant'Agostino i visitatori che sceglieranno di trascorrere la serata carnevalesca in città.

Dalle ore 21 fino a mezzanotte piazza Sant'Agostino si muoverà a ritmo di samba divertendosi e facendo divertire.



L'evento è organizzato dai commercianti di piazza Sant'Agostino, da Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il Comitato aretino dell'Orciolaia, con il patrocinio del Comune di Arezzo, grazie al contributo di Chimet e la partecipazione del carnevale dei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi.

Un'iniziativa fortemente voluta dai commercianti di Piazza Sant'Agostino orgogliosi di regalare alla città e agli aretini un momento di aggregazione e di festa. La centralissima piazza si conferma infatti luogo ideale per le occasioni di svago per le famiglie e punto di riferimento per lo shopping oltre che accogliente salotto ospitale grazie ai numerosi pubblici esercizi e attività della ristorazione.



Per una maggior accessibilità alla zona della festa il Parking Sant'Agostino di via Pietro Aretino rimarrà aperto fino a mezzanotte e mezzo.



“Siamo orgogliosi” commenta il presidente dell'area aretina di Confesercenti Simone Angiulli “di poter ospitare la festa dell'ultimo di carnevale in piazza Sant'Agostino. Un appuntamento per le famiglie aretine, per i giovani e per i visitatori. L'iniziativa si articolerà in due momenti: quello pomeridiano è rivolto a un pubblico principalmente di bambini che, con i loro genitori, potranno scegliere di festeggiare carnevale salendo sul trenino dell'Orciolaia e ammirando la sfilata delle maschere Disney con le quali potranno scattarsi foto ricordo. Alla sera, a partire dalle ore 21 fino a mezzanotte, la festa proseguirà con la musica trasformando piazza Sant'Agostino in una pista dove poter ballare e divertirsi mascherati grazie al trio Beppe, Marco e Roby”.

“Eventi come il Carnevale sono importantissimi per valorizzare e vivacizzare la nostra piazza, rappresentano infatti un richiamo naturale per famiglie e bambini che vogliono divertirsi e vivere la zona - aggiunge il consigliere di Confcommercio Valentino Caldiero – questo movimento crea occasioni per fare shopping, mangiare e fare aperitivi nelle nostre enoteche, fattori che mettono in luce le nostre attività”.



Per l'assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici: “l'evento è un'occasione di festa per i cittadini che troveranno in piazza Sant'Agostino un luogo dove divertirsi e trascorrere piacevoli ore tra le attività. Grazie ai commercianti e al loro entusiasmo, unito alla collaborazione delle associazioni di categoria, piazza Sant'Agostino vivrà un pomeriggio di svago e festa rivolto ai bambini e una serata di musica e divertimento per tutte le età confermandosi una piazza a misura delle famiglie e degli aretini”.