Carnevale 2025: Sansepolcro e Anghiari unite per le feste all’insegna della tradizione e del divertimento

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del Carnevale 2025 di Sansepolcro e di Anghiari, eventi che confermano e rafforzano il legame tra le due realtà della Valtiberina all’insegna della festa e della condivisione.

Alla presenza delle amministrazioni comunali e delle iconiche maschere SenzaBriglie e Sambudellaio, sono stati svelati i dettagli di queste edizioni.

L’appuntamento con il Carnevale di Sansepolcro è fissato per domenica 23 febbraio, quando il centro storico si animerà con maschere, sfilate, musica e tanto divertimento.

A partire dalle ore 15:00, i gruppi mascherati si raduneranno a Porta Romana, da dove partirà la grande sfilata lungo Via XX Settembre per poi concludersi in Viale Armando Diaz, dove sarà allestito il palco centrale per la premiazione delle maschere più belle e originali.

Sul palco una giuria qualificata composta da rappresentanti dei comuni di Anghiari, San Giustino e Pieve Santo Stefano, il giornalista Alessandro Boncompagni e il M° Franco Alessandrini. Tra le novità di questa edizione spicca la Lotteria del Carnevale, organizzata dall’associazione Le Centopelli, che mette in palio un premio dal valore di 1.000 euro.

I biglietti sono già disponibili nei negozi del centro storico e l’estrazione avverrà durante la festa del 23 febbraio. Anche quest’anno si rinnova la sinergia tra i due comuni della Valtiberina grazie al patto di amicizia siglato due anni fa, che vede le rispettive maschere storiche protagoniste in entrambe le manifestazioni.

Come da tradizione, dopo il Carnevale di Sansepolcro, il testimone passerà ad Anghiari, che celebrerà la propria festa la domenica successiva, 2 marzo. La società del Carnevale della Gioventù anche quest’anno ha organizzato un pomeriggio all’insegna della spensieratezza, carri, trenino e tante maschere animeranno il centro del borgo valtiberino con la partecipazione della Banda di Torrita di Siena e la Majorette, garantendo, come sempre, divertimento a grandi e piccini.

“Novità di quest’anno è la rivisitazione del costume della maschera simbolo del nostro carnevale – ha sottolineato la Presidente della Società del Carnevale della Gioventù Elena Bartolini – infatti il Sambudellaio è vestito elegantemente con un Frak nero e una “camicia importante”, abito perfetto per la celebrazione di questa festa con, immancabili i sambudelli appesi alla lenza.

Appuntamento molto atteso dai più piccoli, e che renderà la piazza ancor più affascinante, è l’accensione dei palloncini, che, ci teniamo a dirlo, sono assolutamente ecologici e che verranno lasciati a tutte le famiglie che vorranno portarli con se.

Giovedì grasso, inoltre, si rinnova la tradizione del Ciccicocco, appuntamento quindi il 26 febbraio alle 10.30 in piazza IV Novembre.” “Anche quest’anno si è rivelata vincente la collaborazione con i comuni del territorio, a partire dal proseguo di questo patto d’amicizia con la città di Sansepolcro, e poi la presenza dei carri di altri paesi valtiberini, quest’anno infatti siamo felici di avere la presenza del carro di Citerna, new entry a noi molto gradita dopo la partecipazione, anche negli anni passati, di altri comuni e frazioni del territorio.”

Queste le parole dell’assessore alla cultura del comune di Anghiari Alberica Barbolani” "Il Carnevale di Sansepolcro è un appuntamento attesissimo che ogni anno porta gioia, colore e tanta partecipazione nel cuore della nostra città – la dichiarazione dell’assessore Francesca Mercati - È una festa che unisce grandi e piccoli, associazioni e cittadini, in un momento di condivisione e allegria che celebra la nostra identità e la nostra voglia di stare insieme. Invitiamo tutti a partecipare con lo spirito di sempre: con creatività, voglia di divertirsi e senso di appartenenza.

Il Carnevale è la festa di tutti – ha aggiunto il sindaco Fabrizio Innocenti - e siamo certi che anche questa edizione sarà un grande successo!” Le amministrazioni comunali di Sansepolcro e Anghiari invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi alle feste più attese dell’anno, per celebrare insieme la magia del Carnevale, tra tradizione e innovazione, divertimento e comunità.