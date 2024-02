Arezzo che Spacca presenta il primo appuntamento della rassegna Malpighi Sofa

Arezzo, 27 febbraio 2024 – Arezzo che Spacca APS presenta il primo appuntamento della rassegna musicale Malpighi Sofa, che si svolgerà nel Malpighi Hub, centro multifunzionale di via Fiorentina 329, il 29 febbraio.

Dopo il successo della scorsa stagione, che ha visto partecipare veterani della musica italiana come Lorenzo Kruger e Nicolò Carnesi, giovani promesse poi rivelatesi progetti vincenti come Anna Carol e il Solito Dandy e artisti stranieri che hanno fatto di Arezzo una parte fondamentale dei loro tour europei e mondiali come Minoa, l’associazione rinnova la promessa di portare in città una proposta musicale nuova e ricca di aspettative. Il primo progetto ospite di quest’anno sarà il trio romano MACADAMIA

. Freschi della pubblicazione dell’album d’esordio Lìmine (edito per Sangita Records / Sputnik Music Group e distribuito da Altafonte), Alessandra Guidotti, Andrea Cascini ed Emanuele Fusaro sono pronti ad animare il salone del Malpighi Hub con la loro suggestiva commistione di psycho pop e dream rock.

Quella del Malpighi Hub sarà una delle tappe di un promettente tour di promozione, organizzato da Altini Cose, che partirà dall’Arci Bellezza di Milano e andrà a toccare gran parte di tutto il bel paese. Dato il successo streaming dell’album e dei singoli Pollock, Frutta fresca e Prendi fiato la qualità in via Fiorentina 329 è ancora una volta garantita.

Ad aprire la serata saranno invece le note dei VELIA, progetto della scena pop e alternative rock italiana, che ci faranno ascoltare, tra le altre cose, il singolo d’esordio Scogli (Believe Music Italia). Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30.

I nostri ospiti avranno la possibilità di assistere ad un concerto intimo gustando una tisana calda; l’idea è quella di ricreare un ambiente che possa coccolare il pubblico come solo il salotto di casa propria è capace di fare, senza per questo rinunciare alla socialità né ad uno spettacolo di qualità, e di accompagnare le spettatrici e gli spettatori verso il fine settimana rilassati e con una bella esperienza in più da raccontare.

Gli eventi saranno realizzati con l’ausilio del partner tecnico GP Service. Ingresso gratuito riservato ai soci. Sarà possibile tesserarsi ad Arezzo che Spacca APS in qualsiasi momento online oppure direttamente presso il Malpighi Hub il giorno stesso dell’evento.