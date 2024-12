Appuntamento con “Talenti sotto l’Albero” al Teatro Moderno di Tegoleto

Arezzo, 9 dicembre 2024 – Torna sabato 14 dicembre, dalle ore 21.15, l’appuntamento con Talenti sotto l’Albero. Galà di Premiazione dei Talenti del territorio al Teatro Moderno di Tegoleto.

L’evento natalizio è promosso dall’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana per omaggiare i propri cittadini che si sono distinti in vari ambiti arrivando a conseguire risultati importanti.

L’iniziativa nasce dal desiderio dell’Amministrazione stessa di consegnare un riconoscimento a persone del territorio che si sono distinte nella loro vita, creando un’occasione per far conoscere la loro passione o professione e i risultati ottenuti con impegno e determinazione.

“Il territorio di Civitella – commenta il Sindaco Andrea Tavarnesi – non solo è ricco di storia, di testimonianze culturali e bellezze paesaggistiche ma riserva talvolta un patrimonio di personalità eccellenti che come Amministrazione riteniamo di avere il dovere oltre che il piacere di promuovere”.

I premiati di quest’anno appartengono al mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo, dell’arte e degli amici a quattro zampe. I riconoscimenti 2024 saranno attribuiti a: Ivana Ciabatti, CEO e Presidente del consiglio di amministrazione di Italpreziosi, inclusa nella prestigiosa classifica dei Top 100 Manager di Successo di Forbes per il 2024.

Un importante riconoscimento che premia il suo eccezionale contributo alla crescita dell'Azienda e la sua leadership innovativa nel settore dei metalli preziosi. Questa la motivazione: “Per il suo impegno nella gestione responsabile della filiera orafa anche nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Imprenditrice illuminata che ha creduto nella bellezza dei propri sogni e ha avuto il coraggio di realizzarli”; Ida Balò, Presidente dell’Associazione “Civitella Ricorda” e sopravvissuta all’Eccidio nazifascista di Civitella del 29 giugno 1944.

Il suo racconto ha commosso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua visita ufficiale a Civitella il 25 aprile nell’anno dell’80esimo della strage. Con la seguente motivazione: “Per aver custodito amorevolmente la memoria dell’eccidio regalandola come un dono prezioso alle nuove generazioni”; Bettino Francini, Presidente AIESM - Associazione Internazionale Eventi di Scultura Monumentale e curatore del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale “Memory from Sculpture/Memoria della Scultura”, Civitella 25 maggio-15 giugno 2024.

L’attribuzione: “In segno di riconoscimento per il suo fondamentale contributo nella realizzazione del Simposio Internazionale di Scultura in Civitella”; Virginia Micheli addestratrice cinofila, in qualità di: “Esperta del comportamento canino, per il prestigioso traguardo conquistato nell’European Dog Show Slovenia 2024”. Nel corso dell’evento intermezzi musicali a cura dei ragazzi della Scuola di Musica comunale “Chiave di Sol” e del Centro di Socializzazione “Aquilone”.

Al termine della serata, presentata dal giornalista Matteo Marzotti, seguirà un brindisi di auguri per le Festività del Natale e del Nuovo Anno che l’Amministrazione porgerà a tutta la cittadinanza.