Arezzo, 14 maggio 2024 – Al via l’edizione 2024 del GoValley Festival in Casentino. Nona edizione per il festival Casentinese che oltre alla musica, la scenografia, e la promozione del territorio, apre le porte a cabarettisti, showman, attori e comici.

Un’ importante novità nel calendario eventi, è infatti prevista una giornata di show e spettacoli interamente dedicata alla beneficenza dove l’incasso, detratto le spese sarà totalmente devoluto a tre importanti realtà Casentinesi, lo sportello autismo rete Casentino, la fondazione Alice Onlus e l’associazione tutti per tutti.

Queste realtà svolgono un ruolo attivo e fondamentale nella provincia di Arezzo offrendo un aiuto concreto a famiglie, bambini e adulti con autismo o disabilità. Si rinnova inoltre l’appuntamento itinerante con Conxeptual, format video grafico che promuove il territorio attraverso la musica e la scenografia.

Quattro location uniche per quattro video clip e mini-documentari sulla bellezza paesaggistica, la storia e la natura incontaminata della valle Casentinese. Completano la manifestazione sei giornate di musica e spettacoli con artisti internazionali e collaborazioni nazionali come Mengo Arezzo. Cinque imperdibili appuntamenti sul palco del Palagio Fiorentino di Stia, con dj’s Internazionali, live band ed il contest ufficiale di Mengo Music Festival.

Una data della kermesse andrà in scena invece nel Comune di Chiusi della verna con la collaborazione dell’associazione S.S Chiusi Verna.