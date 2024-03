Al via le Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro

Arezzo, 11 marzo 2024 – Immancabili anche quest’anno, le tradizionali Fiere di Mezzaquaresima torneranno ad animare la città di Sansepolcro con tanti spazi dedicati alla vendita, esposizione e somministrazione di prodotti merceologici di vario genere.

L’appuntamento sarà dal 14 al 17 marzo per quello che è ormai uno degli eventi più attesi dalla popolazione e dai protagonisti stessi della manifestazione. Un’edizione in crescita quella che sta per iniziare.

Sono infatti 157 i posteggi assegnati dal comune, oltre alle aree espositive in cui protagonisti sono i motori, i materiali per l’edilizia e l’agricoltura. Prezioso anche quest’anno il contributo del Consorzio Terre della Valtiberina, nel dettaglio le associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti, Confartigianato e CNA.

Crescono anche i numeri anche degli hobbisti. Novità di quest’anno la modalità di assegnazione dei posteggi, per la prima volta gestita sia in presenza che online, grazie al personale dell’ufficio CED del comune, segno questo, che il nostro comune si sta sempre più digitalizzando accorciando così tempi e distanze.

Non mancherà presso l’ex Foro Boario l’antica Fiera del Bestiame, gestita dall’Unione dei Comuni con attività didattiche per le scuole, esibizioni di cavalli, gimkane di mezzi agricoli ed esposizioni di bestiame.

Arte, musica e danza saranno protagonisti nel weekend, venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 20, quando saliranno sul palco nella zona delle aree espositive le associazioni sportive e ricreative di Sansepolcro. Quattro giorni di vera e propria festa per l’intero centro storico di Sansepolcro che, fra bancarelle e aree tematiche, farà rivivere l’emozione di una tradizione che si rinnova nel tempo.

Questi i dettagli: • Street food in Piazza Torre di Berta. • In Viale A. Diaz Produzioni di qualità del territorio con Il Mercatale. • L’Artigianato in bottega si trova in Largo Falcone, Borsellino e Caponnetto • La Fiera di Porta Romana con artigiani e hobbisti in esposizione • Esposizione di auto e moto nel Salone di Porta Fiorentina • Tutto per l’edilizia nel Parcheggio di Porta Fiorentina • Esposizione di macchine, attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio in Viale Volta • Articoli e prodotti merceologici in via XX Settembre, Via Aggiunti, fuori Porta Fiorentina e Porta Romana.

I lavori nei parcheggi di Viale Vittorio Veneto, che saranno sospesi per l’intera durata delle Fiere, non hanno fermato le esposizioni che sono state tutte collocate nelle aree adiacenti alla zona di Porta Fiorentina. E’ stato, inoltre, creato un apposito percorso pedonale per congiungere la parte dell’area espositiva a quella dei mezzi agricoli di Porta del Ponte.

Prosegue anche il Luna Park, aperto tutti i giorni dalle 15.00 a mezzanotte nel parcheggio del Palazzetto dello sport, per il divertimento di grandi e piccini con tantissime attrazioni. Per permettere lo svolgimento della manifestazione il comando di Polizia Municipale di Sansepolcro ha modificato la gestione del traffico cittadino con disposizioni contenute nel PDF allegato alla mail.