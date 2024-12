Al Palomar Casa della cultura arrivano i Punkcake

Arezzo, 5 dicembre 2024 – La ricetta giusta per i punkcake? La riveleranno Bruno Bernardoni, Lorenzo Donato, Damiano Falcioni, Lorenzo Migliore e Sonia Picchioni domenica 8 dicembre alle 17,30 a Palomar Casa della cultura.

L'iniziativa, dal titolo “Valdarno meets Punkcake”, è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e vedrà protagonisti i giovani musicisti che hanno riportato il punk sulla scena risvegliando la passione in migliaia di italiani.

Energia, talento, originalità, libertà di espressione sono solo alcuni degli ingredienti che hanno permesso al gruppo valdarnese di stupire i giudici e il pubblico di X Factor con le loro potenti esibizioni. La band è composta da Damiano Falcioni (basso e voce) e Sonia Picchioni (voce e basso), i fondatori, a cui si sono aggiunti Lorenzo Donato (chitarrista), Lorenzo Migliore (batterista) e Bruno Bernardoni (chitarrista).

Durante il pomeriggio a Palomar saranno intervistati da Zeno Giannoni, speaker radiofonico, Ettore Donzellini di Redstone e Giampiero Bigazzi di Materiali sonori. Il gruppo è nato nel 2020, durante la pandemia da Covid 19, dalla passione per il punk di Damiano e Sonia che hanno poi coinvolto anche gli altri componenti.

I primi passi della band sono stati nelle assemblee studentesche e in piccoli eventi locali, crescendo fino ad esibirsi in locali e festival della zona. Nel 2023 i Pankcake sono arrivati a dominare i palchi fiorentini grazie al Rock Contest e l'Off Tune di Prato fino ad approdare in tv grazie al noto programma di Sky che li ha resi famosi a livello nazionale.

Il loro nome, Punkcake, è un gioco di parole che mette al centro il genere musicale che promuove la libertà individuale e va contro la cultura e la musica di massa e, allo stesso tempo, citando il celebre dolce da colazione, esalta la voglia di divertirsi con leggerezza.

Appuntamento quindi a Palomar, domenica pomeriggio, per un talk coinvolgente e affascinante dove i giovani musicisti racconteranno la loro esperienza, il loro vissuto, le sfide future e le ambizioni.

L'evento rientra nelle iniziative del Natale 2024 a San Giovanni Valdarno, l'ingresso è gratuito e tutti i cittadini potranno partecipare.