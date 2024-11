Al Museo Madonna del Parto “La pagina più bella del mondo”. Letture contro la violenza sulle donne

Arezzo, 15 novembre 2024 – Proseguono gli appuntamenti per la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune di Monterchi.

La manifestazione, aperta il 27 ottobre, durerà fino al 13 febbraio 2025, offrendo al pubblico diversi appuntamenti, dal teatro canzone alle drammaturgie contemporanee, agli spettacoli dedicati a bambini e famiglie.

In concomitanza della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre), il terzo appuntamento della rassegna sarà occasione per affrontare il tema della violenza di genere; il 24 novembre alle ore 17.30 presso il Museo Madonna del Parto avrà luogo LA PAGINA PIÙ BELLA DEL MONDO.

In un luogo che emana la profondità e spiritualità della creazione, davanti allo splendido affresco di Piero della Francesca, chiunque lo desideri potrà leggere pagine dedicate al contrasto alla violenza sulle donne; un momento collettivo, un gesto pacifico di lettura comune. Consigliamo di segnalare la propria presenza tramite whatsapp al numero 3791253567 per consentire l’afflusso in sala.

Anche quest’anno Laboratori Permanenti ha attivato un ABBONAMENTO speciale rivolto al suo pubblico: si tratta infatti di un abbonamento a 4 spettacoli valido sino al 30 settembre 2025, che rappresenta una card a consumo non nominativa con cui il pubblico può usufruire di tutti gli spettacoli proposti dall’associazione sul territorio nelle rassegne “Nuovi orizzonti” a Monterchi, “Metamorfosi” a Pieve Santo Stefano (che sarà presto presentata), e nel festival estivo diffuso in tutta la Valtiberina “Terre in Festival” .

Una proposta agile e facilmente fruibile creata per offrire al pubblico la possibilità di vedere del buon teatro a prezzi contenuti e di poterlo condividere con chi preferisce e quando preferisce!

PROGRAMMA

24 NOVEMBRE ORE 17.30

Museo Madonna del Parto

LA PAGINA PIÙ BELLA DEL MONDO

Letture dedicate al tema della violenza sulle

donne, violenza di genere

6 DICEMBREORE 21.00

NESSUN ELENCO DI COSE STORTE

produzione Atto Due

con Sandra Garuglieri

luci Matteo Gozzi

progetto drammaturgico e regia di

Oscar De Summa

13 DICEMBRE ORE 10.30

A CHRISTMAS RECIPE

produzione Compagnia Effimero Meraviglioso

di Francesco Cappai

regia di Leonardo Tomasi e Francesco Cappai

con Michela Cidu, Elisa Giglio, Federico Giaime

Nonnis, Alessandro Redegoso

spettacolo per bambini

13 FEBBRAIO ORE 10.30

LEGOMAGIC

Viaggio nel magico mondo di Harry Potter

Produzione Diesis Teatrango

di e con Filippo Mugnai

spettacolo per bambini