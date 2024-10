Al Museo della Fraternita la presentazione della silloge poetica “Il profumo del giglio” di Elisa Zadi

Arezzo, 9 ottobre 2024 – Evento collaterale della mostra Florilegium Cruentum, la personale di Elisa Zadi inaugurata sabato 21 settembre, prevede un confronto fra pittura e poesia.

Interverranno Elisa Zadi autrice, Alessandro Bini editore e autore della presentazione del libro e Antonio Pagliai editore e direttore della casa editrice Polistampa di Firenze.

In questa giornata di dialogo e confronto esploreremo le dinamiche creative che generano le opere pittoriche e poetiche di Elisa Zadi attraverso la mostra Florilegium Cruentum e presentando la raccolta di poesie Il profumo del Giglio. La scrittura accompagna da sempre Elisa Zadi, ed è naturale, necessaria forma espressiva, come la pittura.

“Le poesie di Elisa possiedono una qualità molto importante. Mentre scorri le righe esse si rilevano, sbocciano, con l’incredibile sincerità dei fiori.” (Alessandro Bini). La mostra Florilegium Cruentum presenta le recenti opere pittoriche dell’artista in cui, in un delicato gioco di trasparenze, la figura umana, principalmente quella femminile, si interseca e diventa tutt’uno con la natura.

Natura rappresentata con piante resilienti come agavi, fiori, in particolare gigli ma anche animali come caprioli, scorpioni, farfalle, uccelli, serpenti, ognuno incarnazione della propria simbologia. Il colore predominante delle opere è il verde, nelle sue svariate vibrazioni, ottenuto sapientemente come in un’autentica bottega rinascimentale, dall’unione della Terra di Cipro e il Blu Ercolano che simbolicamente richiama all’unione tra terra e cielo.

Il tema del ritratto, che accompagna da sempre le opere di Elisa Zadi, nasce come indagine conoscitiva e affermazione individuale ma evolve nel desiderio di rappresentazione dell’universo femminile. Alcune opere sono state profumate con la fragranza Florilegium, appositamente creata per la mostra, per offrire al visitatore un’esperienza sinestetica sensoriale.

La XX GIORNATA DEL CONTEMPORANEO, la manifestazione che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico è promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Giunta alla ventesima edizione, la Giornata del Contemporaneo come sempre coinvolgerà musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista su tutto il territorio nazionale, raccontando la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

Sabato 12 ottobre alle 16 presentazione del libro Il profumo del giglio di Elisa Zadi. La mostra Florilegium Cruentum, a cura di Laura Davitti, inaugurata il 21 settembre sarà visibile al Museo della Fraternita dei Laici fino al 27 ottobre, tutti i giorni, dalle 10:30 alle 18:00