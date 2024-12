Al Dante “Il giocatore” di Carlo Goldoni

Arezzo, 13 dicembre 2024 – Secondo appuntamento con la Stagione Teatrale allestita dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. Martedi 17 dicembre prossimo al Dante arriva “Il Giocatore” di Carlo Goldoni nell’adattamento di Roberto Valerio.

In scena Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Franca Penone, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli, Mario Valiani. Un testo sempre in bilico tra commedia e dramma, di grande modernità.

Una commedia nera che racchiude in sé la possibilità di raccontare con leggerezza i vizi e le ipocrisie dell’uomo.

La musica dal vivo, il ballo e le canzoni originali interpretate dai personaggi contribuiscono a comporre uno spettacolo complesso ma anche ironico e giocoso, che non tralascia il dramma dei protagonisti e punta a riscoprire la vera anima di Goldoni, il grande commediografo veneziano capace di scandagliare in profondità l’animo umano col sorriso sulle labbra. Lo spettacolo prenderà il via alle ore 21.